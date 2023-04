Zo trotseer je de beruchte Aalsmeerse rotondes: "De snelheid moet eruit"

Door de vele ongelukken van de laatste tijd klinkt de roep om de rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer anders in te richten steeds luider. Rijleraar Lydia Zwetsloot denkt dat met name het rijgedrag van automobilisten gevaarlijke situaties veroorzaakt. NH Nieuws kroop een middag achter het stuur van haar lesauto.

Dat verloopt niet helemaal vlekkeloos. Al snel volgt de eerste ingreep: twee fietsers over het hoofd gezien. "Je rijdt veel te hard", legt Lydia redacteur Jouri uit. Hét grote probleem van automobilisten die een rotonde nemen, meent de rij-instructrice, die al vijftien jaar lesgeeft. "De snelheid moet eruit." Vooral bij de vier complexe rotondes als die op de Burgemeester Kasteleinweg gaat het mis als je te hard rijdt en dus geen tijd hebt om goed te kijken. De tijdlijn hieronder laat alle ongelukken zien die dit jaar op de rotondes van de Burgemeester Kasteleinweg gebeurde en bekend zijn bij NH Nieuws. Tekst gaat verder na afbeelding.

Maar wat is er eigenlijk zo complex aan de rotondes? De meeste klachten gaan over de busbaan, die er dwars overheen loopt. Bussen hoeven daardoor geen vaart te minderen en zijn sneller bij de volgende halte. Een verkeerslicht en geluidsignaal geven aan dat er een bus aankomt, maar automobilisten zien dat soms over het hoofd, zoals de bestuurder van deze Tesla. Voor een automobilist de busbaan bereikt, moet deze rekening houden met een hoop andere zaken: een zebrapad, fietsers van twee kanten en de goede uitvoegstrook moet worden gekozen.

Géén gas geven Lydia legt uit hoe het wel moet: "Je moet goed kijken wat de bedoeling is van de rotonde", begint ze. "Mijn grootste advies is om geen gas te geven op de rotonde. Het liefst nog je koppeling ingetrapt te houden en voet bij de rem en rustig over de rotonde heen rollen. Als je dat doet, kom je een heel eind. En kijken van links naar rechts naar links is een hele belangrijke om mee te nemen. En beginnen bij de voetgangers en fietsers, NIET bij de automobilisten." Aalsmeerders die rondom de rotondes wonen en werken en regelmatig eerste hulp verlenen aan slachtoffers van ongelukken, zien liever dat de inrichting ervan wordt veranderd. Lydia vindt het juist voordelig dat ze zo complex zijn. Ze neemt haar leerlingen er vaak mee naartoe. "En ze zakken nooit op rotondes", lacht ze.

"Als ze het overzichtelijker maken gaan mensen er weer harder op af" Rijleraar Lydia Zwetsloot

De complexiteit maakt het volgens de rij-instructrice juist veiliger. "Onoverzichtelijk betekent ook dat je je snelheid eruit gaat halen om te proberen om overzicht te krijgen. Als ze het overzichtelijker maken gaan mensen er weer harder op af. Persoonlijk denk ik dat het prima te doen is, maar het heeft alles te maken met snelheid." Toch heeft ook Lydia een suggestie voor de gemeente: "Misschien zou er nog wel een kleurtje op de busbaan kunnen komen, waardoor het duidelijker is dat het een busbaan is."

Onoverzichtelijk Al gelooft Lydia best dat automobilisten de rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg aankunnen, toch toont onderzoeksbureau DTV eind vorig jaar aan dat ze er grote moeite mee hebben. Camera's registreerden een week lang hoe het verkeer zich op de rotondes gedraagt. De conclusie: veel weggebruikers overtreden onbewust de regels, omdat die zo vaag en onoverzichtelijk zijn.