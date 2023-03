Wéér een ongeluk op 'onoverzichtelijke' rotonde in Aalsmeer, één gewonde

Bij een rotonde op de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer heeft vanavond een ongeluk tussen een fatbike en personenauto plaats gevonden. De opzittende van de elektrische fiets raakte gewond en is door ambulance personeel nagekeken.

De personenauto en fatbike (elektrische fiets) kwamen vanavond door nog onduidelijke reden met elkaar in botsing. De opzittende van de fatbike raakte hierbij met onbekend letsel gewond en is door ambulance personeel nagekeken. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren in onduidelijk.

Onoverzichtelijke rotondes

Op de desbetreffende rotonde aan de Burgemeester Kasteleinweg gebeuren vaker ongelukken. Uit eerder onderzoek bleek dat de rotondes zo onduidelijk zijn dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, met ongevallen als logisch gevolg.

Volgens het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau DTV in opdracht van de gemeente, overtreden weggebruikers onbewust de regels omdat ze vaag en onoverzichtelijk zouden zijn.

De verkeersdienst van de Forensische Opsporing deed na het ongeluk uitgebreid onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.