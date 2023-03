Riny ziet het weer misgaan op beruchte Aalsmeerse rotonde: "Wachten op dodelijk ongeluk"

Een auto en lijnbus van Connexxion zijn gistermiddag op de rotonde die de Burgemeester Kasteleinweg en de Dorpsstraat in Aalsmeer met elkaar verbindt hard op elkaar gebotst. Op de rotonde gebeuren vaker ongelukken, ziet buurtbewoner Riny Buijnsters. Precies een week eerder was het bijvoorbeeld ook al raak.

De voorkant van de auto en deur van de bus lagen na het ongeluk volledig in puin - VLN Nieuws

Toen botste een mountainbike er op een auto. Klachten over de rotonde gaan vaak over de onoverzichtelijkheid en de busbaan die dwars door het midden loopt. Een bus die daar overheen reed werd gisteren door een automobilist over het hoofd gezien. Op beelden is te zien dat de hele voorkant van de auto eraf ligt. Van de bus, die tientallen meters verderop tot stilstand is gekomen, ligt een ruit aan diggelen. Dat er bij het ongeluk van gisteren uiteindelijk geen gewonden zijn gevallen verbaast Riny. Hij woont op steenworpafstand van de rotonde en zag het ongeluk gebeuren. "Mijn vrouw en ik zaten koffie te drinken en hoorden een klap. We zagen de bus de voorkant van de auto er nog afrijden. Het was echt een heftig ongeluk."

De bus kwam enkele tientallen meters na de plek van de botsing tot stilstand - VLN Nieuws

Volgens Riny zijn ongelukken op de rotonde eerder regel dan uitzondering. "Het gebeurt echt wekelijks. Het is wachten op een dodelijk ongeluk", vertelt hij. Na het ongeluk zag hij een aantal passagiers uit de bus stappen. Zij leken niks aan het ongeluk te hebben overgehouden. Hoewel de auto voorrang had moeten verlenen, vindt Riny dat ook moet worden onderzocht welke snelheid de bus had. Volgens hem reed die namelijk 'veel te hard.' Connexxion laat aan NH Nieuws weten niet inhoudelijk te willen reageren. "De politie heeft de zaak in onderzoek". Een politiewoordvoerder laat weten ook 'na diep graven' het ongeluk niet te kunnen terugvinden in de systemen.

Nieuwe inrichting? Riny ziet regelmatig bussen voorbij sjezen en vermoedt dan ook dat buschauffeurs op dit stuk weg structureel te hard rijden. Hij denkt dat de inrichting van de rotonde dat uitlokt. "Ook bussen zouden met de rotonde mee moeten rijden. Dan moeten ze vanzelf afremmen." Een woordvoerder van Connexxion zegt dat de busmaatschappij zelf ook bij de gemeente aan de bel heeft getrokken over de verkeerssituatie. "Aanleiding was dat chauffeurs bij ons hebben gemeld dat er zich regelmatig gevaarlijke situaties voordoen." De chauffeurs krijgen nu de aanwijzing mee om er extra voorzichtig te rijden. Voormalig verkeerswethouder van Aalsmeer Dick Kuin gaf naar aanleiding van een verkeersonderzoek een jaar geleden nog aan niets van een nieuwe inrichting te willen weten: "De busbaan gaat niet weg, die blijft liggen." Hij reageerde toen op uitkomsten van een onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren naar de rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg. De Kuin werd pasgeleden uit het college weggestemd. Wie het dossier 'verkeer' nu op zich gaat nemen, is nog niet duidelijk.