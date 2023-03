Aalsmeerse wethouder stapt op om 'machtsmisbruik' collega-wethouder die daarna zijn ontslag krijgt

Een wethouder die zijn politieke macht zou misbruiken om zijn persoonlijke belangen te dienen en een andere wethouder die dat niet langer kan aanzien. Door de politieke gang van zaken rond de herontwikkeling van Fort Kudelstaart is de Aalsmeerse wethoudersploeg sinds gisteren gehalveerd. VVD-wethouder Van Rijn stapte op omdat hij zich door het handelen van zijn collega-wethouder Kuin (Absoluut Aalsmeer) 'onveilig' voelt, waarna de raad ook Kuin wegstemde.

Aalsmeerse wethouders Robert van Rijn (links) en Dick Kuin (rechts) weg - Eigen foto's

VVD'er Van Rijn had zijn vertrek vorige week al aangekondigd, maar wilde toen nog niet uitwijden over de reden van zijn vertrek. Dat deed hij alsnog tijdens de raadsvergadering gisteravond. Gebrek daadkracht college Behalve zijn teleurstelling in de daadkracht van het college - 'wat hebben we nu bereikt?' - was zijn besluit op te stappen naar eigen zeggen vooral ingegeven door het handelen van een van zijn collega-wethouders. Zonder zijn naam te noemen verwees Van Rijn naar zijn collega-wethouder Dick Kuin als voornaamste reden om zijn biezen te pakken.

Robert van Rijn (VVD) VVD'er Robert van Rijn was bezig met zijn tweede termijn als wethouder van Aalsmeer. Hij woont hij met zijn vrouw in Rijsenhout. "Met mijn persoonlijkheid, ervaring, drive en sociale betrokkenheid kan iedereen erop rekenen dat ik me weer met hart en ziel inzet voor Aalsmeer en haar inwoners en ondernemers”, beloofde Van Rijn de inwoners van Aalsmeer vorig jaar. Hij vindt het belangrijk dat de politiek beter naar inwoners luistert en wilde zich inzetten om de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren en zo de gunstige ligging van Aalsmeer voor ondernemers beter te benutten.

Hij betichtte Kuin van een 'dubbele pet', omdat Kuin zijn politieke macht zou hebben gebruikt om zijn persoonlijke belangen rond de herinrichting van Fort Kudelstaart te dienen. Kuin woont naast het fort en streed - verenigd met andere omwonenden in de werkgroep Fort Kudelstaart - tegen het plan om van het fort een hotel-restaurant en een zalencentrum te maken. "Het moet kleiner", zei Emile Abbing van de werkgroep in november 2020 voor de camera van NH Nieuws. "Een horecafunctie van bijna 6.000 vierkante meter, wat het fortgebouw twee keer zo groot maakt, neemt zoveel verkeer, parkeerproblemen, enzovoort mee. Dat is gewoon te voorkomen door het terug te brengen tot enige normale omvang." Tekst gaat door onder de video

Reportage van NH Nieuws over Fort Kudelstaart uit november 2021 - NH Nieuws

Zelfs in 2021 - toen Kuin nog geen wethouder was - werd de door hem opgerichte partij er al van beticht haar 'politieke macht te misbruiken'. In dat specifieke geval door de poging een stokje voor de vuurwerkshow van Vuur & Licht op het Water te steken. Daarmee zou de partij haar 'zin doordrijven en een van de mooiste evenementen in de regio dwarsbomen'.

"Als politieke partij hebben we niets tegen vuurwerk, maar als omwonende wel [...] Dick Kuin

Kuin vewierp de beschuldiging van belangenverstrengeling destijds: "Als politieke partij hebben wij niets tegen vuurwerk”, zei hij. "Maar als omwonende heb ik er wel bezwaar tegen dat er voor m’n deur een paar duizend kilo vuurwerk wordt opgebouwd en afgestoken." Grootste partij Nadat Absoluut Aalsmeer bij de gemeenteraadsverkiezingen van 17 maart 2021 als grootste partij uit de bus was gekomen, werd Kuin wethouder, maar stopte als buurman van het fort niet met zijn strijd tegen de 'megalomane plannen' met het fort.

"Ik kan mezelf niet voorstellen dat als ik tegenover het fort zou wonen en persoonlijke belangen zou hebben", zei Van Rijn gisteravond in zijn emotionele betoog, "ik me zou bemoeien met juridische procedures wanneer dit niet zou bijdragen aan de algemene belangen van de gemeente. Met twee petten op handelen als bestuurder werkt niet. Óf je bent lid van het college en dient de belangen van Aalsmeer, óf je bent partij tegen de gemeente Aalsmeer." Oranje Volgens Van Rijn is de situatie in het college onwerkbaar geworden, niet alleen vanwege Kuins dubbele pet, maar ook omdat hij informatie onder de pet zou houden. Hij vergeleek Kuins gedrag met dat van een buschauffeur die met een bus 'vol collega's en politieke verantwoordelijkheid' keer op keer door oranje rijdt, en daarmee de veiligheid van anderen in de waagschaal legt om zelf een paar seconden eerder thuis te zijn.

Lees ook Ook Amstelveen is eruit, dit zijn de nieuwe colleges van Amstelland

Hoewel Kuin gisteravond zelf niet aanwezig was, verzochten de overgebleven wethouders Kikkert en Kabout hem zijn functie neer te leggen. Nadat hij daar op afstand negatief op had gereageerd, diende D66 een motie bij de raad in om Kuin met onmiddellijke ingang te ontslaan.

Dick Kuin (Absoluut Aalsmeer) Dick Kuin groeide op in Aalsmeer-Oost. Hij bleef dichtbij huis, want Kuin rondde de Ambachtschool in Amstelveen af en ging toen als leerling timmerman bij een Aalsmeers bouwbedrijf werken. Uiteindelijk volgde hij ook een opleiding aan het instituut voor Architectuur en sinds 1977 is Kuin zelfstandig architect. Kuin is al heel wat jaren actief in de Aalsmeerse politiek. Vanaf 1981 was hij namelijk actief als fractieondersteuner, raadslid en fractievoorzitter. In 2017 richtte hij Absoluut Aalsmeer op. Een partij die er naar eigen zeggen naar streeft om 'veel meer inwoners in zowel Aalsmeer als Kudelstaart te vertegenwoordigen dan de afgelopen jaren is gebeurd'.

Kuins partij Absoluut Aalsmeer steunde de motie niet, mede omdat de partij al had voorgesteld om de situatie na het weekeinde met coalitiepartners te bespreken, schrijft Radio Aalsmeer. PvdA en GroenLinks vonden het te vroeg om over Kuins vertrek te stemmen, maar omdat VVD en CDA de motie wél steunden, was er een meerderheid (14 voor, 6 tegen) voor zijn ontslag.

Gisteravond is onze fractie geconfronteerd met een motie van wantrouwen waarbij onze nestor, oprichter van Absoluut Aalsmeer en onlangs geridderde Dick Kuin het ontslag is aangezegd als wethouder van Aalsmeer.#aalsmeer #college pic.twitter.com/j4UvfVhAuC — Absoluut Aalsmeer (@A_Aalsmeer) March 17, 2023

Burgemeester Gido Oude Kotte zal de situatie maandag met de overgebleven wethouders Kikkert en Kabout bespreken. Dick Kuin en Absoluut Aalsmeer waren vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

De strijd van de werkgroep Fort bij Kudelstaart lijkt geslaagd. In december vorig jaar zette de Raad van State een streep door de plannen met het fort. De grootschalige plannen zouden te belastend voor het fort, oordeelde de hoogste rechter. Volgens Emilie Abbing een 'unieke uitspraak': "Het geeft een grens aan voor wat je nog kan en mag om een fort te herontwikkelen. Je kan ook te ver gaan", zei hij destijds.