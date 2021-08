Na knetterende voorbereiding licht op groen voor vuurwerkshow Westeinderplassen

Nu burgemeester Gido Oude Kotte het licht voor het Aalsmeerse dorpsfeest Vuur en Licht op het water op groen heeft gezet, staat niets de parade van verlichte boten op de Westeinderplassen en de aansluitende vuurwerkshow meer in de weg. Wel mondde de organisatie van de vuurwerkshow eerder deze maand uit in een kleine rel, waarin flink met modder werd gegooid.

Fortbocht, met links Fort bij Kudelstaart en rechts woningen buren - Google Streetview & Vuur en Licht op het Water

Waar de vuurwerkshow de afgelopen edities traditioneel werd opgebouwd bij het schiereilandje met pier, is dat vanwege aanpassingen aan het strand niet langer mogelijk. Daarom ging organisator Mike van der Laarse op zoek naar een alternatieve locatie, die hij vond in het nabijgelegen Fort bij Kudelstaart, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Artikel gaat onder de kaart verder

Fortbeheerder Martijn de Liefde was direct enthousiast over de plannen, maar waarschuwde Van der Laarse wel voor de weerstand die de plannen bij de buren van het fort zouden kunnen oproepen. Enkele omwonenden strijden namelijk al langer tegen de 'megalomane plannen' die De Liefde met het fort heeft: hij wil er een hotel van maken, met 28 kamers, een restaurant en vergaderruimtes.

"Daarom ben ik naar die mensen toegegaan, en heb gevraagd of ze er problemen mee zouden hebben", zegt Van der Laarse, die in Aalsmeer en omgeving vooral bekendstaat als Mike Multi, een verwijzing naar zijn bedrijf. Naar eigen zeggen kreeg hij van hen te horen dat ze geen bezwaar tegen de plannen hadden, wat wordt bevestigd door fortbeheerder De Liefde. "Ze zouden ons geen strobreed in de weg leggen." Twee weken later blijkt het tegendeel waar: dan krijgt Van der Laarse te horen dat de buren toch naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn gestapt. “Alles wat met het fort te maken heeft, pakken ze aan om te bestrijden”, zegt de organisator.

Quote "Alles wat met het fort te maken heeft, pakken ze aan om te bestrijden" Mike van der laarse, organisator

In een relaas op Facebook - dat aanvankelijk integraal werd overgenomen door de lokale krant De Nieuwe Meerbode - beschuldigt hij de buren van het fort ervan "een bom onder Vuur en Licht op het Water te leggen". Van der Laarse krijgt veel bijval van plaatsgenoten, van wie sommigen de lokale partij Absoluut Aalsmeer de zwartepiet toespelen. De fractie krijgt het verwijt haar "politieke macht te misbruiken om haar zin door te drijven en een van de mooiste evenementen in de regio te dwarsbomen". Die beschuldiging is onterecht, zegt Absoluut Aalsmeer-fractievoorzitter Dick Kuin, die tegenover het fort aan Kudelstaartseweg woont. “Als politieke partij hebben wij niets tegen vuurwerk”, zegt Kuin. "Maar als omwonende heb ik er wel bezwaar tegen dat er voor m’n deur een paar duizend kilo vuurwerk wordt opgebouwd en afgestoken." Artikel gaat verder onder foto

Dick Kuin, buurman fort en fractievoorzitter Absoluut Aalsmeer - Gemeente Aalsmeer

Hij bevestigt dat hij met zijn buren, onder wie zijn fractieassistent Christa Vogelaar, naar de Omgevingsdienst is gestapt om zorgen te uiten over de ontbrandingslocatie. Volgens Kuin was het aanvankelijke plan namelijk om het vuurwerk op het fort zelf af te steken, wat door de Omgevingsdienst wordt bevestigd. 'Aanvraag direct ingetrokken' "De ontbrander heeft dat deel van de aanvraag direct ingetrokken toen hij hoorde dat omwonenden dat niet prettig vonden”, aldus een woordvoerder. Ze voegt eraan toe dat "in goed overleg" met betrokken partijen is besloten de plannen aan te passen en het vuurwerk niet op het fort, maar op de ‘gebruikelijke plek’ – centraal op de plas – af te steken. Van der Laarse ontkent dat de plannen zijn aangepast. "Want het is nooit het plan geweest om het vuurwerk vanaf het fort af te steken." Hij stelt dat de bezorgde buren zich baseren op een ontwerptekening waarvan hij geen idee heeft door wie die is gemaakt en bij de Omgevingsdienst is ingediend. Ponton in fortgracht Ook over de opbouwlocatie uitten de bewoners van de zogenoemde fortbocht hun zorgen. Volgens het aanvankelijke plan – al wordt ook dat door Van der Laarse ontkend – zou de show op een ponton in de fortgracht, tegenover de woningen van de klagende buren, worden opgebouwd. "Dit is een houten huis uit 1892”, zegt Kuin. "Met oud en nieuw ben ik nog nooit weggeweest, stel dat er een rotje naar binnen vliegt." Op steenworp afstand ligt bovendien een gasvulstation, vertelt Kuin, die herinneringen aan de vuurwerkramp in Enschede oprakelt.

Quote "Daarom bestoken we hem met zaken die niet binnen het bestemmingsplan passen" Dick Kuin, buurman fort

"Ondanks dat aan alle wettelijke veiligheidsafstanden werd voldaan en het gasvulstation op zeer ruime afstand ligt, is het absoluut niet de bedoeling dat de omwonenden zich onveilig voelen", zegt de woordvoerder van de Omgevingsdienst. "Daarom hebben wij samen met de opdrachtgever, de ontbrander en brandweer een andere opbouwlocatie gevonden." De show zal dus niet worden opgebouwd aan de voorzijde, maar aan de achterzijde van het fort. Daarna zal het ponton "onder leiding van brandweer en politie naar de ontbrandingslocatie op het water worden gesleept". De woordvoerder voegt eraan toe dat "alle omwonenden die vragen hebben gesteld, tevreden zijn met de aangedragen oplossingen". Bestemmingsplan Kuin sluit niet uit dat hij en zijn buren de komende tijd vaker in actie komen tegen plannen met of bij het fort. "We zijn oplettend", vertelt hij. "Want we zijn geen voorstander van de megalomane plannen met het fort. De rechter heeft onlangs een voorlopige voorziening toegekend, waardoor er niets mag gebeuren bij het fort dat niet binnen het bestemmingsplan past. Daarom bestoken we hem [fortbeheerder De Liefde, red.] met zaken die niet binnen het bestemmingsplan passen." Artikel gaat verder onder kader

'Op muziek schieten' Van der Laarse vindt de discussie inmiddels een gepasseerd station, en richt zich vanaf nu liever op het evenement. "Na anderhalf jaar hebben we eindelijk weer een mooie show", zegt hij uitgelaten. "We gaan op muziek schieten", vertelt hij over het plan om synchroon met de vuurwerkshow via Radio Aalsmeer (105.9 FM) muziek de ether in te sturen. “Op de boten en langs de kant kan iedereen de FM aanzetten.” Wel moeten bezoekers rekening houden met de coronamaatregelen. “Op de boten is dat niet zo’n probleem, daar kan iedereen anderhalve meter houden”, vertelt hij. “De VIP-party bij de watertoren moet wel met coronacheck, dus test- of vaccinatiebewijs. Normaal komen er zo’n 400 mensen, maar dat hebben nu moeten verlagen naar de helft.”

In tegenstelling tot Vuur en Licht op het water is de Aalsmeerse feestweek dit jaar opnieuw afgelast, zo werd vanochtend bekend. Bekijk voor een impressie van de laatste editie (2019) van Vuur en Licht op het water de video hieronder.