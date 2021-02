Werkgroep Fort Kudelstaart stapt naar Raad van State

In december stemde de gemeenteraad in met het nieuwe bestemmingsplan. Maar voorzitter van de werkgroep, Emile Abbing, is van mening dat de plannen nog altijd te grootschalig zijn voor de locatie en omgeving. "Er is geen gehoor gegeven aan onze bezwaren. Als je het bestemmingsplan goed bekijkt en ziet hoe bepaalde dingen onderzocht zijn, dan zie je dat daar onvoldoende in is gedaan. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit grootschalige plan niet haalbaar is en daarom stappen we naar de Raad van State."

Volgens Emile is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de monumentstatus van het fort. "Het allerbelangrijkste bezwaar blijft de impact op het werelderfgoed, het monument. In het bestemmingsplan worden daar maar een paar regels aan gewijd waaruit blijkt dat dit volgens de gemeente in orde is, zonder enige onderbouwing. Wij zijn van mening dat daar zorgvuldig mee om gegaan moet worden. Het mag geen afbreuk doen aan de waarde van dit werelderfgoed."