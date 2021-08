Feestweek Aalsmeer alsnog afgelast: "Bleven meer minpunten dan pluspunten over"

De Feestweek in Aalsmeer gaat komende septembermaand alsnog niet door. De organisatie heeft, twee weken voordat de opbouw zou starten, vanwege de nog geldende coronamaatregelen besloten het feest voor dit jaar af te blazen.

Volgens de stichting achter de Feestweek zou de organisatie 'zo veel afbreuk moeten doen aan de 'normale' Feestweek', als het evenement door zou gaan met de nog geldende regels. Evenementen waarbij mensen geen vaste zitplaats hebben, zijn tot en met 19 september alleen buiten toegestaan. Er geldt een maximum van 750 bezoekers, die een coronatoegangsbewijs moeten hebben en in de open lucht moeten staan of in een open tent.

"Uiteindelijk blijven er meer minpunten dan pluspunten over, waardoor dit voor ons de enige juiste beslissing is", laat de organisatie van de Feestweek weten. "Want Feestweek Aalsmeer moet voor zoveel mogelijk mensen zijn."

Contact met kaartkopers

In april maakte de organisatie nog bekend dat er rekening werd gehouden dat de festiviteiten dit jaar door zouden kunnen gaan. De voorbereidingen werden daarop gestart.

Nu de Feestweek alsnog wordt afgelast, gaat de organisatie de komende weken contact opnemen met sponsoren. Ook iedereen die een kaartje heeft gekocht krijgt bericht. "Geef ons wel even de tijd om te reageren, want je zult begrijpen dat dit heel veel werk is."

De stichting achter de Feestweek bedankt in het bericht op hun website de gemeente en de burgemeester voor de steun en overlegmomenten waarin de mogelijkheden voor het doorgaan van de Feestweek besproken zijn.

Vuur en Licht

De Feestweek staat los van het evenement Vuur en Licht, de vuurwerkshow op en aan het water in Aalsmeer. Dat laatste evenement heeft vooralsnog gezegd dat de show op 4 september gewoon doorgaat.