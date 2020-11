Fort Kudelstaart in ontwikkeling, niet iedereen blij met grootse plannen

KUDELSTAART - 28 tot 40 hotelkamers, een restaurant, parkeergarage en uitbreiding van de jachthaven. Dat zijn de grootse plannen die ondernemer en exploitant van Zeilfort Kudelstaart Martijn de Liefde heeft. De Werkgroep Fort Kudelstaart is al twee jaar actief bezig om de plannen te doorgronden. De werkgroepleden vinden het ontwerp te grootschalig en ze zijn bang voor de gevolgen daar van. Aankomende donderdag neemt de raad een besluit over het bestemmingsplan.

Zo'n 125.000 gasten kunnen bij uitbreiding van het huidige bestemmingsplan in de toekomst terecht bij het fort dat dienst gaat doen als jachthaven, met net een beetje meer. Ondernemer De Liefde: "Ik wil er een watersportlocatie van maken met 28 slaapkamers, twee grote zalen, een paar boardrooms en een restaurant. Dat willen wij er van maken." Het terrein is straks dus ook open voor mensen die geen lid zijn van de jachthaven.

De Werkgroep Fort Kudelstaart, met zo'n 50 leden, is verenigd om samen de ontwikkeling op de voet te volgen. Voorzitter Emile Abbing denkt dat de buurt veel overlast kan verwachten van het fort. "Het moet kleiner. Wat er nu staat te gebeuren, een horecafunctie van bijna 6.000 vierkante meter wat dus het fortgebouw ruim 2,5 keer zo groot maakt, dat neemt zoveel verkeer en problemen met zich mee."

Verkeersoverlast

Bij de bocht langs het fort aan de Kudelstaartseweg is de verkeerssituatie niet ideaal. "Het is een om-en-om systeem met een stoplicht om het verkeer een beetje te doseren. Het is hier krap, nu al, ik kan me niet voorstellen hoe hier 125.000 bezoekers inclusief vrachtverkeer voor laden en lossen moeten komen."

De Liefde is er van overtuigd dat hij de juiste stappen heeft genomen om het fort een nieuwe toekomst te geven. "Er zijn 12 mensen die mee kijken, al twee jaar. Daar hebben we hele gedetailleerde afspraken mee. Dit is het plan en het is aan de gemeente om te kiezen of dit is wat ze wil."