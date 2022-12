Raad van State neemt historisch Fort Kudelstaart in bescherming: plan uitbater vernietigd

De Raad van State heeft het plan om van het historische Fort Kudelstaart in de gemeente Aalsmeer een modern zeilfort met horecafunctie en ondergrondse parkeergarage te maken van tafel geveegd. De hoogste rechter vindt dat de gemeente onvoldoende kan garanderen dat het authentieke erfgoed en karakter van het fort behouden blijven.

Fort Kudelstaart - NH Nieuws

Fort Kudelstaart is onderdeel van De Hollandse Waterlinie, dat UNESCO Werelderfgoed is. De gemeenteraad van Aalsmeer vond dat daar in de plannen van uitbater Martijn de Liefde genoeg rekening mee is gehouden en stelde twee jaar geleden een bestemmingsplan vast dat de plannen mogelijk maakt. Omwonenden van het fort die samen de werkgroep Fort Kudelstaart vormen, stapten vervolgens naar de Raad van State. Die zette dat plan al eens in de ijskast en heeft er nu dus een streep door gezet. De ondergrondse parkeergarage zou aantasting van het authentieke karakter van het fort betekenen, meent de Raad van State. In de bezwaren van de werkgroep rondom parkeren en verkeer, financiële uitvoerbaarheid, bodemgesteldheid en stikstofuitstoot gaat de Raad niet mee. Tekst gaat verder

Reportage van NH Nieuws over Fort Kudelstaart uit november 2021 - NH Nieuws

'Unieke uitspraak' Voorzitter van de werkgroep Emile Abbing is tevreden met het nieuws. "Dit is een unieke uitspraak. Het geeft een grens aan voor wat je nog kan en mag om een fort te herontwikkelen. Je kan ook te ver gaan", laat hij weten aan NH Nieuws. Wel vindt hij het jammer dat er volgens hem niet eerder naar de omwonenden van het fort is geluisterd, waardoor de Raad van State zich over de zaak moest buigen. "Dit bevestigt eigenlijk wat we al vier jaar lang zeggen: 'Het is te groot en belastend voor het fort.'" Abbing hoopt dan ook dat de buurt dit keer wel mag aanschuiven. "Wij willen ook dat er iets met het fort gebeurt, maar wel op passende schaal."

"Het is heel triest dat het fort nu voor de ratten en muizen blijft" Uitbater Martijn de Liefde

Uitbater De Liefde vindt het een trieste zaak, maar ziet zeker ook positieve aspecten. "Heel veel dingen uit het plan zijn positief bevonden en er staat dus eigenlijk dat het een goed plan is", concludeert hij. "Jammer dat het dan op één zinnetje wordt afgekeurd." Zowel De Liefde als de gemeente Aalsmeer gaat zich de komende maanden beraden op vervolgstappen. "Het is heel triest dat het fort nu voor de ratten en muizen blijft", aldus De Liefde.