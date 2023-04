Jonge fietser gewond bij aanrijding in Aalsmeer, wéér op rotonde Burgemeester Kasteleinweg

Een jonge fietser is vanmiddag gewond geraakt toen zij op de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg (N196) en de Oosteinderweg werd geschept door een auto. Het meisje is afgevoerd naar het ziekenhuis met beenletsel. Het is voor zover bekend het vierde ongeluk in de afgelopen drie weken op de rotondes van de N196.

Ongeval rotonde Oosteinderweg Aalsmeer - VLN Nieuws - Laurens Niezen

De scholier werd rond 14.30 uur aangereden toen zij op het fietspad van de rotonde fietste. Hulpdiensten hebben haar met verwondingen aan een been naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Een brandweervrijwilliger die in de buurt was, heeft geholpen met het afzetten van de Kasteleinweg, om zo de hulpdiensten de ruimte te geven. Inmiddels is de weg vrij, meldt de politiewoordvoerder. Lees verder onder de kaart

De rotondes zijn onoverzichtelijk, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan, blijkt uit eerder onderzoek van onderzoeksbureau DTV. De serie ongelukken van de afgelopen weken ondersteunt deze conclusie. Elke week een ongeluk Op de rotondes aan de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer is in de afgelopen maand iedere week een ongeluk gebeurd. Vorige week was er een botsing tussen een automobilist en een scooter. De week daarvoor ramde een auto een lijnbus. En weer een week eerder kwamen een fietser en auto met elkaar in botsing.