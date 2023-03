Derde ongeluk in anderhalve week op beruchte Aalsmeerse rotonde, vrouw gewond

De ongelukken op de beruchte Aalsmeerse rotonde die de Burgemeester Kasteleinweg en de Dorpsstraat met elkaar verbindt, volgen elkaar in rap tempo op. Voor de derde keer in negen dagen was het vanmiddag raak: een auto en een scooter kwamen met elkaar in botsing.

Ongeluk rotonde Burgemeester Kasteleinweg/Dorpsstraat Aalsmeer - VLN Nieuws/Vivian Tusveld

Dat zegt een omwonende tegen NH Nieuws. De bestuurster van de scooter werd door de klap van haar scooter geslingerd en raakte gewond. Ze was wel aanspreekbaar en kon zelfstandig opstaan, aldus de getuige. Herinrichting Ook op andere rotondes zijn sinds de herinrichting van twee jaar geleden (vanwege de komst van de busbaan) ongelukken gebeurd, maar drie in negen dagen op dezelfde rotonde is voor zover bekend niet eerder voorgekomen. Op 19 maart kwamen een fietser en een auto met elkaar in botsing, eergisteren ramde een automobilist een lijnbus in de flank en vandaag dus een automobilist en een scooter. De rotondes zijn om meerdere redenen omstreden. Zo rijden bussen op vier van de vijf rotondes dwars over de rotonde, waarbij ze (met hulp van verkeerslichten en geluidssignalen) voorrang moeten krijgen van automobilisten. Dat gaat niet altijd goed, zo bleek eergisteren maar weer eens.

De scooterrijdster die bij het ongeluk van vandaag betrokken was, kwam van rechts, wat (let op de belijning) op dat gedeelte van de rotonde is toegestaan. Dat is mogelijk gemaakt om fietsers aan die kant van de weg niet te verplichten eerst de hele rotonde te moeten nemen.

Getuige - Getuige

"Ze zagen elkaar over het hoofd, heb ik begrepen." De automobilist - die ongedeerd bleef - zou iemand uit de buurt zijn die bekend is met de vele (verschillende) regels op de rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg. "Dus dan ben je écht wel voorzichtig." Verkeersregels overtreden De rotondes zijn zó complex en onoverzichtelijk dat zelfs als je niet van plan bent de regels te overtreden, de kans groot is dat je ze toch overtreedt, zo luidde de snoeiharde conclusie van een onderzoek in opdracht van de gemeente. Hoewel het Aalsmeerse college wel kleine ingrepen beloofde, zei voormalig verkeerswethouder Kuin (Absoluut Aalsmeer) naar aanleiding van dat onderzoek tegen Aalsmeer Vandaag dat hij niets van wéér een nieuwe inrichting wil weten. "De busbaan blijft", zei hij resoluut. Zijn partijgenoot en fractievoorzitter Judith Keessen sprak haar twijfel uit over het nut van de aanpassingen. "We denken dat ingrijpender maatregelen nodig zijn."