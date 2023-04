Monique helpt wekelijks gewonden op omstreden Aalsmeerse rotonde: "Maar ben geen arts"

Rustig koffiedrinken is er niet meer bij voor Monique de Haas uit Aalsmeer. Bij de rotonde naast haar huis (Burgemeester Kasteleinweg-Dorpsstraat) gebeuren wekelijks ongelukken, dus wacht ze gespannen op de volgende klap. Dan haast ze zich naar buiten om eerste hulp te verlenen.

"Soms valt het mee, maar vaak is het ook ernstiger. Ik weet soms niet hoe ik mensen moet verzorgen, maar heb wel het gevoel dat ik dat nu moet weten", vertelt Monique wanhopig. Zij, haar man Riny of een ander gezinslid is namelijk bijna altijd als eerste aanwezig.

"Je moet je afvragen of dat oké is, maar ik ga een EHBO-cursus doen" Monique de Haas - buurvrouw beruchte rotonde

"Het is eigenlijk alsof ik dokter of verpleegkundige erbij moet zijn. Je moet je afvragen of dat oké is, maar ik ga in ieder geval een EHBO-cursus doen", gaat de Aalsmeerse verder. De laatste weken loopt het de spuigaten uit. In anderhalve week gebeuren drie ongelukken op de rotonde. De laatste vindt plaats als NH net een paar uur bij Monique weg is. Bij de drie ongelukken vallen twee slachtoffers en raakt een Tesla zijn hele voorkant kwijt (zie foto). Tekst gaat verder na afbeelding.

De bus kwam enkele tientallen meters na de plek van de botsing tot stilstand VLN Nieuws

Ongeluk rotonde Burgemeester Kasteleinweg/Dorpsstraat Aalsmeer 28 maart VLN Nieuws/Vivian Tusveld

Ongeluk bij Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer 19 maart VLN Nieuws

Monique vindt het niet raar dat er zoveel ongelukken gebeuren. "Zelfs wij als omwonenden begrijpen de rotonde na twee jaar nog steeds niet", vertelt ze. De gemeente liet onderzoeksbureau DTV eind vorig jaar onderzoek doen naar de vijf recent aangelegde rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg. Ook DTV concludeert dat de verkeerssituatie onduidelijk is. De situatie is zelfs zo onoverzichtelijk dat verkeersdeelnemers de regels onbewust overtreden. De tijdlijn hieronder laat alle ongelukken die dit jaar op de rotondes van de Burgemeester Kasteleinweg gebeurde en bekend zijn bij NH Nieuws zien. Tekst gaat verder na afbeelding.

Op een rotonde verder, bij de Oosteinderweg, gebeurde afgelopen donderdag nog een ongeluk. Maar wat maakt de rotondes nou zo onduidelijk? Volgens Monique moeten automobilisten bijna ogen in hun achterhoofd hebben om te voorkomen dat ze iemand van hun sokken rijden. "Eerst moet je hier een zebrapad over en dan naar twee kanten kijken voor fietsers", legt ze uit terwijl ze al wijzend langs de rotonde loopt. "Dan moet je natuurlijk kijken dat er geen verkeer aankomt, want dat heeft natuurlijk voorrang, maar als je eenmaal op de rotonde bent dan ben je er nog niet. Je moet ook oppassen dat er geen bus aankomt." Busbaan Dat is het 'bijzonderste' onderdeel van de rotonde. De busbaan loopt er dwars overheen, maar het lichtsignaal dat een naderende bus aankondigt, wordt door sommige automobilisten over het hoofd gezien. Dat vertelde ook de bestuurder van de Tesla waarvan de voorkant er door een bus werd afgereden aan Monique. "Bussen komen hier vaak ook nog eens veel te hard aanrijden, omdat ze niet hoeven af te remmen voor de rotonde", vult ze aan.

"Onze garage dient als stalling voor voertuigen die betrokken zijn geweest bij aanrijdingen" Maurice Geurs - werkt naast beruchte rotonde

Niet alleen het gezin De Haas, ook personeel van accountantsbureau Berghoef maakt zich zorgen. Ook zij kijken uit op de rotonde en vangen regelmatig slachtoffers van ongelukken op. "We hebben al zes à zeven keer eerste hulp verleend. Onze garage dient als stalling voor voertuigen die betrokken zijn geweest bij aanrijdingen", vertelt directeur Maurice Geurs. Tekst gaat verder naar afbeelding.

Het kantoor van Berghoef Accountants (links) en het huis van Monique (rechts) - NH Nieuws

Ook hij ziet bussen vaak te hard langsrijden, naar schatting zo'n 70 kilometer per uur. Bij de 'ergste' ongelukken zijn volgens hem dan ook bussen betrokken. "Er werd een keer een fietser door een bus meegesleurd." Daarnaast meent hij dat automobilisten en fietsers niet goed genoeg opletten als ze de ingewikkelde rotonde benaderen en passeren. Geurs denkt net als Monique dat de bosjes in de strook voor zijn kantoor het zicht van automobilisten te veel ontnemen. Volgens hem staan deze bosjes op de grond van de provincie en zijn zij niet ingegaan op een verzoek om de bosjes te verlagen.

"Dan gaan we gewoon met betonblokken op de rotonde staan" Monique de Haas - buurvrouw beruchte rotonde

Ook medewerkers van het tegenover gelegen café de Zwarte Ruiter maken zich zorgen. "Wij zijn het steeds vaker gebeuren", vertelt assistent-bedrijfsleider Rik Spaargaren. Aanwezige medewerkers helpen dan waar zij kunnen of bieden slachtoffers een kopje koffie aan. Spaargaren denkt dat de inrichting moet veranderen, maar heeft zelf logischerwijs de expertise niet. "Hoe precies, weet ik niet."

Met de rotonde mee Monique heeft wel een suggestie: "Laat de bussen met de rotonde meerijden. Dan moeten ze wel afremmen." Gemeente Aalsmeer laat aan NH Nieuws weten de zorgen serieus te nemen en onder andere deze optie te onderzoeken. In een volgend artikel dat later vandaag wordt gepubliceerd, lees je meer over de verschillende opties die de gemeente onderzoekt. Monique hoopt dat er snel een oplossing komt. "Het gaat niet lang meer duren en dan maken we er een 'Extinction Rebellion' van. Dan gaan we gewoon met betonblokken op de rotonde staan, want ik weet ook niet meer wat ik moet doen."