Beruchte Aalsmeerse rotondes op de schop: minder 'prikkels' en bussen op de rem

Een dag na het zoveelste ongeluk op de beruchte rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg en de Dorpsstraat in Aalsmeer komt de gemeente met een plan om alle rotondes op die weg veiliger te maken. Het gaat nu nog om kortetermijnoplossingen, want de gemeente wil uiteindelijk 'zwaardere maatregelen'.

De gemeente, provincie, Vervoerregio Amsterdam, politie en vervoerder Connexxion hebben meer tijd nodig om die maatregelen uit te werken. Op de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg en de Dorpsstraat gebeurden de afgelopen maanden de meeste ongelukken. Met name de busbaan die hier dwars over de rotonde loopt zorgt voor problemen. Ook op drie andere rotondes, die op een soortgelijke manier zijn ingericht, gebeurden ongelukken.

Daarnaast wil de gemeente ervoor zorgen dat bussen minder hard over de rotonde van de Dorpsstraat rijden door ze eerst te laten stoppen. Vanaf vandaag is daarom een Stop & Go ingevoerd. De bus moet nu eerst volledig tot stilstand komen voor de chauffeur verder kan rijden. Bij de andere rotondes remt de bus al af, omdat daar bushaltes zitten.

Deze kortetermijnmaatregelen moeten ongelukken als die van gisteren gaan voorkomen. Toen knalde een maaltijdbezorger op de fiets tegen een bus van Connexxion. In de voorruit van de bus zat een flinke barst, maar de bezorger kwam met de schrik vrij. Een week geleden gebeurde op de rotonde ook een ongeluk waar een lijnbus bij betrokken was. Toen schepte de bus een auto van de weg. Een week dáárvoor raakte een fietser gewond na een botsing met een lijnbus.

Voor buurvrouw van de rotonde Monique de Haas zijn de aanpassingen een opluchting. Zij trok maanden geleden al aan de bel over de gevaarlijke situatie enkele meters van haar woning af. Begin april luchtte ze haar hart tegen NH. "Het is eigenlijk alsof ik dokter of verpleegkundige erbij moet zijn. Je moet je afvragen of dat oké is, maar ik ga in ieder geval een EHBO-cursus doen", zei de Aalsmeerse toen.