Gemeente erkent gebreken beruchte Aalsmeerse rotonde(s), maar zint nog op aanpassingen

De gemeente Aalsmeer erkent dat de inrichting van de rotondes van de Burgemeester Kasteleinweg (N196) de veiligheid op de weg niet tegemoet komt. Ze heeft een aantal aanpassingen in gedachte, maar wil die eerst bespreken met andere betrokken partijen. Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente op schriftelijke vragen van NH.

Drukte op beruchte Aalsmeerse rotonde Burgemeester Kasteleinweg - NH

"Het is duidelijk dat het hoge aantal (bijna) ongelukken ook de gemeente zorgen baart", aldus de woordvoerder. Sinds begin dit jaar gebeurden op de recent aangelegde rotondes van de Burgemeester Kasteleinweg geregeld ongelukken. Het gros daarvan vindt plaats op de rotonde van de Dorpsstraat. Monique de Haas woont pal naast de rotonde en ziet of hoort de laatste tijd wekelijks botsende auto's, fietsen en scooters. Ze is er dan als de kippen bij om eerste hulp te verlenen, ook al heeft ze geen achtergrond in de gezondheidszorg. "Je kunt je afvragen of dat oké is, maar ik ga binnenkort een EHBO-cursus volgen", zei ze in een eerdere reportage van NH Nieuws. Lees door onder video

Monique ziet wekelijks ongelukken gebeuren op de rotonde naast haar huis - NH Nieuws

Ook vindt Monique dat de gemeente het aantal ongelukken op de rotonde naast haar huis en de andere rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg wel eens mag gaan bijhouden. Dat gebeurt nu nog niet, erkent de gemeentewoordvoerder. Wel meldt hij dat de gemeente zich bezint op mogelijke maatregelen om de rotondes 'veiliger en overzichtelijker' te maken. Drempels en verkeerslichten Eén van die denkrichtingen, zoals de gemeente de opties noemt, is het aanbrengen van drempels in de busbaan. "Zodat de snelheid door de chauffeurs vlak voor de rotondes verminderd moet worden", licht hij toe. In plaats van voor drempels kan ook voor verkeerslichten worden gekozen die pas op groen springen als de bus voldoende vaart heeft geminderd. Een derde mogelijkheid is het opheffen van de busstrook op de rotondes en de bus met het verkeer mee over de rotondes te laten rijden. Dat laatste gebeurt al op de rotonde bij de Zwarteweg. Daar is voor gekozen uit veiligheidsoverwegingen, omdat daar een aantal scholen is gevestigd en er veel jeugd rondfietst. Harde cijfers zijn er niet, maar het aantal ongelukken op de rotonde bij de Zwarteweg ligt dit jaar in ieder geval aanmerkelijk lager dan het aantal ongelukken op andere rotondes van de Burgemeester Kasteleinweg. Kleurtje op de busbaan Rijschoolhouder Lydia Zwetsloot vindt dat automobilisten het vooral bij zichzelf moeten zoeken. Omdat het zo onoverzichtelijk is, zouden ze langzamer moeten gaan rijden om het overzicht te houden. Toch deed ze in een eerdere reportage van NH een suggestie om de situatie overzichtelijker te maken. "Misschien zou de busbaan een kleurtje kunnen krijgen." Lees door onder video

Rij-instructrice Lydia geeft rotonde-les - NH Nieuws

De gemeente bespreekt de wenselijkheid van mogelijke aanpassingen binnenkort met de provincie, verantwoordelijk voor de busbaan en de Vervoerregio. "De veiligheid van onze inwoners heeft voor de gemeente Aalsmeer altijd de hoogste prioriteit", aldus de woordvoerder. "Als voortschrijdend inzicht nu laat zien dat de inrichting van de N196 nog eventueel aanpassing behoeft, zullen wij er op aandringen bij de provincie, de vervoerregio en de busmaatschappij om samen met ons de meest veilige oplossing te vinden."