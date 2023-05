En weer is het raak op beruchte Aalsmeerse rotonde: maaltijdbezorger botst op lijnbus

Een verslaggever ter plaatse zag na het ongeluk ongeveer twintig geschrokken passagiers uit de bus stappen. De bus kan niet meer verder rijden en de politie heeft de weg kort afgezet, 'maar we waren vooral even aanwezig ter bemiddeling', aldus de woordvoerder.

Dit gebeurde toen de bus de rotonde verliet. Bussen gaan op deze rotonde recht door het midden. Verkeerslichten waarschuwen overig verkeer als er een bus aankomt. In de voorruit van de bus zit door de botsing een flinke deuk, maar de maaltijdbezorger is niet gewond geraakt. Dat laat een woordvoerder van de politie aan NH weten.

Precies een week geleden gebeurde op de rotonde ook een ongeluk waar een lijnbus bij betrokken was. Toen schepte de bus een auto van de weg. Een week dáárvoor raakte een fietser gewond na een botsing met een lijnbus . NH zette de ongelukken van de afgelopen maanden op een rijtje in onderstaande tijdlijn.

Monique de Haas, die naast de rotonde woont, is 'weer heel erg geschrokken', laat ze aan NH weten. Ze is zo gewend geraakt aan de ongelukken dat ze de geluiden meteen herkent en opspringt. Ook vandaag stond ze weer bij de rotonde. "Ik ben blij dat die jongen geen letsel heeft, maar hij was wel heel erg ontdaan." Monique bouwt een dossier op van alle ongelukken die er gebeuren in de hoop dat de gemeente maatregelen neemt.

