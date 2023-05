Lijnbus duwt auto fietspad op bij zoveelste botsing op beruchte Aalsmeerse rotonde

Acht dagen na het laatste ongeluk op de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg en de Dorpsstraat in Aalsmeer is het weer raak. Ditmaal is er naar verluidt niemand gewond geraakt, wel gebeurde het ongeluk net als vorig week in de ochtendspits én was er een bus bij betrokken. Het is zoveelste ongeluk op deze plek.

Weer botsing op Aalsmeerse rotonde - Monique de Haas

De schade is vastgelegd door Monique de Haas, die naast de rotonde woont. "Weer heeft een bus een auto van de weg geschept", vertelt ze bij de foto's die ze vlak na het ongeluk maakte. Ze heeft het ongeluk niet zien gebeuren, maar haar foto's laten er geen misverstand over bestaan: de bus - die bij deze gebruikmaakt van de busbaan die dwars over de rotonde loopt - heeft de auto in de flank geramd en het fietspad opgeduwd. Aan de zijkant van de auto is een flinke deuk te zien. Dossier opbouwen Er zou niemand gewond zijn geraakt, maar dat kan de politie niet bevestigen. Die is namelijk niet ter plaatse geweest, laat De Haas weten. "Ik heb ze nog wel gebeld, maar ze komen niet." Gelet op de regelmaat waarmee de ongelukken gebeuren, vindt ze het vreemd dat de politie niet komt als er geen gewonden zijn gevallen. "Dit is belangrijk voor het dossier"

Bij het ongeluk van vorige week viel wel een gewonde: een fietser werd geschept door een lijnbus van Connexxion die van de Aalsmeerderbrug kwam en de rotonde naderde. Omdat de fietser al op de rotonde reed, had de bus de fietser voorrang moeten verlenen. Ook bussen die de rotonde verlaten, moeten fietsers voorrang geven (let op haaientanden op foto hieronder). Voor auto's en bussen geldt een andere voorrangssituatie. Zodra een bus dwars over de rotonde rijdt, springen verkeerslichten aan weerszijden van de rotonde op rood, om automobilisten op naderende bussen te attenderen. Soms gaat dat fout, zoals bij dit ongeluk eind maart, al is nog duidelijk of de automobilist van vanochtend ook een rood licht heeft gemist. Tekst gaat verder onder afbeelding

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht - Eigen foto