Weer een gewonde op veelbesproken Aalsmeerse rotonde: lijnbus schept fietser

Opnieuw is het raak: bij een ongeluk op de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg en de Dorpsstraat in Aalsmeer is vandaag in de ochtendspits een gewonde gevallen. Ditmaal werd een fietser geschept door een bus.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht - Eigen foto

Het ongeluk gebeurde rond 7.30 uur, vertelt een politiewoordvoerder. De bus kwam vanaf de Aalsmeerderbrug, en raakte het slachtoffer op het fietspad van de rotonde. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de hulpverlening en het onderzoek was de rotonde enige tijd afgesloten. Inmiddels is de rotonde weer begaanbaar. Op een deel van deze rotonde is het fietsers toegestaan in beide richtingen te fietsen, maar dat geldt niet voor het deel van de rotonde waar het ongeluk is gebeurd. Uit welke richting de fietser kwam is niet bekend. De bus maakt gebruik van de busbaan, die bij vier van de vijf rotondes dwars over de rotonde loopt. Dat speelde bij dit ongeluk geen rol, want de bus raakte de fietser vóór de rotonde. Eerdere ongelukken Het gaat vaker mis op de rotondes van de Burgemeester Kasteleinweg, die een paar jaar geleden zijn aangelegd. Bij in ieder geval vijf ongelukken dit jaar zijn fietsers en voetgangers gewond geraakt. De meeste ongelukken gebeuren op de rotonde van de Kasteleinweg en de Dorpsstraat. Bekijk hieronder een overzicht. Tekst gaat verder onder de tijdlijn:

Eerder concludeerde een onderzoeksbureau vanwege de veelheid aan regels onoverzichtelijk zijn en ongelukken in de hand werken. Zelfs weggebruikers die zich aan de regels proberen te houden, gaan snel de fout in. Monique Zwart kijkt vanuit haar woon- en slaapkamer op de rotonde uit en vertelde eerder dat ze wekelijks ongelukken ziet gebeuren. Ze voelt zich inmiddels zo verantwoordelijk voor het lot van de slachtoffers dat ze een EHBO-cursus gaat doen. Les In dezelfde week nam NH Nieuws de proef op de som in Lydia's lesauto. Volgens de Aalsmeerse rij-instructeur zijn niet de rotondes, maar de weggebruikers het probleem. In onderstaande video legt ze uit hoe je de rotondes als automobilist veilig benadert en passeert.