Scooterrijder geschept door lijnbus in Aalsmeer, gewond naar ziekenhuis

Een scooterrijder is vanmiddag rond half 3 gewond geraakt bij een botsing met een lijnbus. Het slachtoffer werd op of net na het kruispunt van de Burgemeester Kasteleinweg en de Legmeerdijk door de bus geschept. Vanwege het ongeluk rijden er tijdelijk geen bussen over de busbaan.

Op foto's is te zien dat een deel van de voorruit van de bus is verbrijzeld. De lijnbus was op dat moment onderweg naar Haarlem. Ook de scooter raakte zwaar beschadigd. Deze eindigde na de botsing op de busbaan, maar is naar alle waarschijnlijkheid door de bus geraakt bij de oversteekplaats op het kruispunt.

Wie voorrang had moeten verlenen is onbekend. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De scooterrijder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

