Automobilist gezocht na aanrijding fietser op beruchte Aalsmeerse rotonde

Een automobilist uit Hoofddorp is vanochtend doorgereden nadat hij op de Burgemeester Kasteleinweg, een van Aalsmeers beruchte rotondes, een fietser had aangereden. De fietser is daarbij gewond geraakt. De politie is op zoek naar de automobilist.

Het ongeluk gebeurde rond 6.30 uur op de rotonde die de Burgemeester Kasteleinweg en de Van Cleeffkade met elkaar verbindt, laat een politiewoordvoerder aan NH weten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over het letsel is niets bekend.

Tengere man

De betrokken automobilist reed na het ongeluk door richting Hoofddorp/Schiphol, aldus de politiewoordvoerder. Het gaat om een tengere man tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij is rond de 1,70 meter lang en gekleed in lichtgekleurde kleding.

Het is niet bekend om welk merk en type auto het gaat. Ook over de kleur en eventuele schade valt op dit moment nog niets te zeggen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, maar is ook op zoek naar de automobilist.

Wie meer informatie heeft over het ongeluk of de doorrijder, wordt gevraagd dat te delen met de politie.

Zoveelste ongeluk

Het is het zoveelste ongeluk op een van de inmiddels beruchte rotondes van de Burgemeester Kasteleinweg. Sinds de herinrichting, waarbij de kruispunten met verkeerslichten zijn vervangen door rotondes, gaat het bijna iedere maand wel één of meerdere keren mis.

Eind augustus raakte een bejaarde fietser gewond toen hij werd aangereden door een auto. De man reed op dezelfde rotonde als waar het ongeluk van vanochtend plaatsvond.