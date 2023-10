Politielesauto ramt lijnbus in Aalsmeer: "We zijn net mensen"

Een lesauto van de politie heeft gisterenmiddag een lijnbus geramd op de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg en Legmeerdijk in Aalsmeer. Dat laat de eenheid Aalsmeer/Uithoorn weten in een Instagram.

"Zo zie je maar weer; een ongelukje zit in een klein hoekje en het gebeurt ook bij de politie, net mensen ;)", schrijft een agent bij een foto van de zwaarbeschadigde politieauto die betrokken raakte bij het ongeluk.

Agenten van Aalsmeer/Uithoorn gingen naar het kruispunt om hun collega's in de betrokken politieauto te ondersteunen. Ook regelden ze het verkeer rond het kruispunt. Uit onderzoek is gebleken dat de politielesauto het ongeluk veroorzaakte. De bestuurder had de bus voorrang moeten verlenen.