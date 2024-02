Gebruikte Stenen

Overal in de provincie staan gemalen, fabrieken, pakhuizen en andere monumenten die herinneren aan onze geschiedenis. In onbruik geraakte werkplaatsen van scheepswerf Willemsoord in Den Helder, de voormalige suikerfabriek in Halfweg, de oude groente-veiling in Blokker of de Handelskade in Noord-Scharwoude; allemaal plekken die niet meer nodig zijn in de functie waar ze oorspronkelijk voor zijn gebouwd. Herbestemming maakt dat die bijzondere plekken verankerd blijven in ons landschap.