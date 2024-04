Van de Haarlemmermeerspoorlijnen is bijna niets meer over: "Hoop nog een kaartje te vinden"

Uniek stukje film

Van de Haarlemmermeerspoorlijnen, die tussen 1912 en 1935 in gebruik waren, is bijna niets meer terug te vinden. Naast twee voormalige stations, is alleen op sommige plaatsen de leegte zichtbaar die achterbleef toen het spoor werd opgeheven. De knip in de Geniedijk bijvoorbeeld, waar het spoor doorheen sneed. Of de dijk waar het spoor op lag en die nu niet bebouwd mag worden, omdat er in de jaren '50 een schoonwaterleiding doorheen gelegd is.

Cor kan nog wel de laatste rit die op het spoor gemaakt is, tot leven wekken. Hij bezit een stukje film uit 1935 waarop je de trein door het landschap ziet rijden. Bij toeval stuitte hij op deze bijzondere vondst: "Ik zocht in een antiquariaat in Haarlem naar oude foto's. Die vond ik niet, maar de eigenaar kwam toen met deze 35mm-opname op de proppen. Dat voelde als het vinden van een schat."

Het is een van de oudste filmpjes van de spoorlijn die er nog is. In deze uitzending van 'Gebruikte Stenen' is een fragment van die originele beelden te zien.

Ongebruikt kaartje

Hoe vol het huis van Cor ook is, er is altijd plaats voor die ene bijzondere vondst die nog moet komen. Wat dat wordt, is niet te voorspellen, maar voorzichtig droomt hij van een treinkaartje van die allerlaatste reis. In een krantenartikel van toen vond hij dat er bij die laatste rit mensen zijn geweest die een kaartje gekocht hebben, maar niet zijn ingestapt. "Die zijn toen niet ingenomen. Dus die hoop ik nog eens te vinden!"

