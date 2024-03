Van Napoleon tot gemeentebestuur: een spoedcursus Willemsoord

Wanneer werd de voormalige Rijkswerf Willemsoord gebouwd

Daar is niet één datum voor te geven. Maar in 1822 waren de eerste bouwwerken klaar. Toen konden er schepen gedokt worden, onder andere in Dok 1. Dat was een van de grootste gemetselde dokken van Europa. Het is nog steeds in gebruik, trouwens. Dat eerste dok was nog maar het begin. In de periode erna werd er een tweede dok gebouwd en van lieverlee kwamen er werkplaatsen bij voor het herstel en onderhoud van schepen. Tot in de 20e eeuw kwamen er nieuwe gebouwen bij. Nu staan er nog zo'n 30 á 40 gebouwen, veel daarvan zijn monument.

Wie besloot dat er een werf moest worden gebouwd

Daar was het grootse denken van Napoleon Bonaparte voor nodig. In 1811 bezocht hij Den Helder en vond het een ideale plek voor een marinebasis. Hij gaf Jan Blanken de opdracht zijn plan te realiseren. Die was waterbouwkundig ingenieur en al een paar jaar adviseur van de keizer. Ervaring met het bouwen van droogdokken had hij al: een tijdje ervoor had hij er een gebouwd, waarvan de pompen werden aangedreven door stoommachines. Heel modern in die tijd.

Een ander project waar hij faam mee maakte, is de aanleg van het Noord-Hollands kanaal: de directe waterverbinding tussen Den Helder en Amsterdam.

Waarom moest er in Den Helder een marinebasis komen

Nederland maakte in die tijd deel uit van het Eerste Franse Keizerrijk van Napoleon. Die had nog wel zin in extra territorium en was van plan Rusland aan te vallen. Hij maakte zich alleen zorgen dat Engeland van zijn afwezigheid gebruik zou maken om Nederland aan te vallen. Om zich daartegen te verzetten, vond hij Den Helder de ideale plek voor een grote marinebasis, om van daaruit slagvaardig zijn Rijk te beschermen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Willemsoord de hoofdmarinebasis van Nederland.