Nico is verknocht aan zijn schuitenhelling: "Die machines zijn 150 jaar oud en werken nog steeds"

Niet weg te slaan

Hij was 4 jaar oud. Of 5, dat weet hij niet meer. Het is tenslotte meer dan 60 jaar geleden. Maar waar de 70-jarige Nico Vader uit Broek op Langedijk toen mee in aanraking kwam, bepaalde zijn leven. "Ik was nieuwsgierig naar de schuitenhelling vlak bij ons huis. Ik was daar niet weg te slaan." Zo vaak hij kon, liep hij de 100 meter er naartoe. De mannen op de kleine scheepswerf geven het na een tijdje dan ook maar op. Kleine Nico mag er zijn tijd na school doorbrengen en gaat al doende meehelpen. "Op m'n 8e hielp ik al met lassen. Toen ik ouder was, ben ik scheepsbouw gaan studeren. Die passie is daar ontstaan."

Kloeten naar de vuilnisbelt

Nico heeft veel herinneringen aan die tijd. Vooral aan de vrijheid die hij genoot en het avontuurlijke van de werf. Er lagen altijd veel bootjes te wachten op een onderhoudsbeurt. Die moest hij weleens leeghozen en dan mocht hij er een stukje mee gaan varen. Met een paar vriendjes ging hij dan al kloetend, de schuit voortduwend met een vaarboom, naar een eilandje verderop, waar de vuilnisbelt was. "Daar zochten we naar mooie spullen en stookten we fikkies. Prachtig toch? "

Vaders Museale Schuitenhelling

De schuitenhelling heeft Vader een levenslange liefde bezorgd. Hij werkte in de scheepsbouw en ook nu, jaren na zijn pensioen, houdt het hem nog dagelijks bezig. En hoewel het voor de rest van Nederland inmiddels erfgoed geworden is, houdt hij met zijn Museale Schuitenhelling de geschiedenis levend. Hij is onder de indruk van de machines die de mensen in die tijd hebben bedacht. Hij laat ze met liefde zien aan schoolklassen en andere bezoekers. "Sommige machines zijn 150 jaar oud en werken nog steeds. Die eenvoud: dat is de fundamentele basis van ons industriële erfgoed. " Hij hoopt dat mensen dat onthouden van hun bezoek.