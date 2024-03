Eeuwenlang was de Bangert de 'Betuwe van West-Friesland'

Wanneer Annie en Jaap Balk uit Blokker in 2006 zien dat er een woonwijk gepland staat op het terrein van hun tuinderij, besluiten ze, wanneer ze stoppen met hun bedrijf, een deel in ere te houden, als groengebied tussen de toekomstige nieuwbouw. En dat lukt. Daardoor is ook nu nog te zien hoe er in vroeger tijden gewerkt werd. Een van de pronkstukken is een druivenserre uit 1928, waarvan er ooit 300 stonden en die intussen gemeentelijk monument is.

Betuwe van West-Friesland

Het voormalige bedrijf van familie Balk stond niet op zichzelf. Er was een enorme dichtheid aan tuinders in de Bangert. Dit gebied, vlak bij Hoorn, stond vooral bekend om om het vele fruit dat er geteeld werd. De buurt kreeg er een bijnaam door: 'De Betuwe van West-Friesland'. Alleen in het dorp Blokker woonden toen al honderden tuinders. Op een totaal van 2.800 inwoners.

