Nico Vader houdt kennis over oude vaartuigen levend

De kennis over oude techniek dreigt te verdwijnen. Om dit te voorkomen verzamelt Nico Vader van de Museale Schuitenhelling in Broek op Langedijk, zoveel mogelijk kennis over oude ambachten en machines. Die stelt hij weer beschikbaar voor andere erfgoedorganisaties. "We gaan allemaal een keer dood. De kennis die vaak bij mensen achterblijft, is anders nergens meer te vinden."

Scheepsbouwer Nico Vader bewaart in een goed beveiligde ruimte in Langedijk vele harde schijven met gigabytes aan data. De informatie enkel online bewaren wil hij niet. "Het datacenter van Google ligt in de Wieringermeer enkele meters onder NAP. Dat vertrouw ik mijn kostbare gegevens niet toe."

Zijn passie is het behoud van cultureel erfgoed. Hij verzamelt daarom oude machines en gereedschappen die nog van pas komen bij het onderhoud van historische schuiten. Daardoor weten steeds meer bezitters van een historisch vaartuig hun weg al te vinden naar zijn werf aan de Sluiskade.

Alkmaars dieselgemaal

Behalve schepen, heeft ook industrieel erfgoed de interesse van de Langedijker. Zijn archief en de machines blijken ook op de wal van pas te komen. Afgelopen week kreeg hij bezoek van Jos Leegwater van het Alkmaarse dieselgemaal, die op zoek is naar meer informatie over de antieke motor van het provinciaal monument.

"We willen in het archief tekeningen vinden van onze motor voordat we eraan gaan sleutelen", legt Leegwater uit. En Vader heeft veel waardevolle informatie over zijn gemaal naar boven gehaald. "Hij heeft ons ook geholpen aan een superadres waar we terecht kunnen om nog meer te weten te komen", vertelt Leegwater in onderstaande video van mediapartner Langedijk Centraal.