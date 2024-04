Wanneer de Lange Jaap geen dienst meer doet, wat moeten we er dan mee?

Op loopafstand van het postkantoor, aan de andere kant van de rotonde, staat de Nieuwe Watertoren. Een gebouw waar de geschiedenis en de groei van Den Helder aan af te lezen valt.

De oude watertoren stond in de duinen, maar door nieuwe wetgeving van rond 1900, moesten alle huishoudens in Den Helder van water voorzien worden en was een nieuwe watertoren nodig, die dichter bij de huizen stond. Deze kwam te staan aan wat toen de rand van de stad was en wat inmiddels het centrum is. Water wordt er niet meer in opgeslagen en ook dit gebouw gaat bewoond worden.

Lange Jaap

Het bekendste en meest in het oog springende bijzondere gebouw in Den Helder is natuurlijk vuurtoren Kijkduin, in de volksmond de Lange Jaap. Opgetrokken uit gietijzeren platen ging het licht in de toren op 1 april 1878 voor het eerst aan en nog steeds is hij in gebruik.

Tekst loopt door onder de foto