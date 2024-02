NH biedt unieke kijk op Noord-Hollands industrieel erfgoed in de serie ‘Gebruikte Stenen’

Vanaf donderdag 7 maart duikt NH in de wereld van het industrieel erfgoed. In de 8-delige serie ‘Gebruikte Stenen’ neemt presentatrice Laura Osinga de kijker wekelijks mee op ontdekkingstocht langs oude fabrieken en gebouwen voor stoom, stroom en waterschapsbeheer. Er is aandacht voor unieke architectuur en de uiteenlopende functies die de gebouwen in het verleden vervulden. Ook de toekomst van onze industriële culturele erfenis komt aan bod.

Manouk van Deutekom, citymarketeer Den Helder, een van de uitgelichte gemeenten: "De serie toont een fantastisch inkijkje in de historische functies van de monumentale gebouwen en laat daarmee een belangrijk deel van de Helderse historie zien maar geeft ook goed weer hoe zorgvuldig we met de herbestemming van het nautisch maritieme complex omgaan".

Gebruikte Stenen is een project van regisseur Johan van Kempen van producent Beeldland. De documentaireserie was inmiddels in drie provincies te zien: in 2016 bij RTV Utrecht, in 2018 bij Omroep Gelderland en in 2020/21 bij Omroep Brabant.

De serie is mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds en kwam tot stand in een samenwerking met de gemeenten Den Helder, Dijk en Waard, Hoorn en Haarlemmermeer én provincie Noord-Holland.