Met een splinternieuwe 'etalage' is het Stoomtrammuseum weer klaar voor de toekomst

Oude clubhuis

De oude rijtuigenloods in Hoorn is waar de liefhebbers van de stoomtram in de jaren 60 begonnen met hun liefhebberij: het knutselen aan dat oude rijdend erfgoed, om het werkend te houden.

"Het materieel stond daar opgesteld, maar we deden daar alles. Zeg maar gerust: het was ons clubhuis", vertelt René van den Broeke liefdevol. Hij is directeur van het museum en kan z'n geluk niet op. Het 'clubhuis' van toen is helemaal opgeknapt. Het gebouw zelf, maar ook de route die bezoekers volgen is helemaal af. Die kunnen nu op een veilige manier langs de rijtuigen lopen waaraan gesleuteld wordt.

Het was een van de wensen toen in 2016 met de herbestemming van het pand begonnen werd: dat het hele proces van restaureren gezien kon worden en deel werd van de museum-ervaring.

Etalage

Daarnaast heeft het museum de collectie met bijzondere tramstellen en -locomotieven. Die komen in de grote glazen aanbouw nu helemaal tot hun recht. "Daarin staan ze echt in de etalage", concludeert een tevreden Van den Broeke.

