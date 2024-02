Laren wacht toch met verbouwing Brinkvijver tot na bezwaarprocedure

Hoewel de aanleg van de nieuwe vijver op de Larense Brink van de rechter mag beginnen , kiest de gemeente er toch voor om met de werkzaamheden te wachten tot na de bezwaarprocedure. Tegenstanders van de verbouwing probeerden deze via de rechter tegen te houden.

De tegenstanders van het vijverplan stapten naar de rechter nadat er al langer veel gedoe was om het plan.

Nog steeds zit niet iedereen te wachten op de verbouwing van de bekende vijver. Afgelopen najaar begonnen twee Laarders hun petitie om de vijververbouwing tegen te gaan. De verbouwing zou ten koste gaan van het beschermde dorpsgezicht en zelfs de economie van het dorp.

De petitie werd ruim 2.200 keer ondertekend en overhandigd, maar de gemeente besloot uiteindelijk de petitie naast zich neer te leggen. De aanleg van deze nieuwe vijver is in hun ogen simpelweg te belangrijk. Dus stapten de tegenstanders naar de rechtbank, om naar eigen zeggen 'de pauzeknop in te drukken'.

Bezwaarprocedure

Maar eind januari besloot de rechter dat de gemeente mocht starten met de verbouwing. Wel kreeg de gemeente van de rechtbank een tik op de vingers. Zo moeten bepaalde keuzes in de verbouwing tijdens de bezwaarprocedure beter worden uitgelegd. Dus was het de vraag: gaat de gemeente gelijk beginnen met verbouwen of wachten ze tot na de bezwaarprocedure? De gemeente laat nu weten voor de laatste optie te kiezen.

De bezwarencommissie behandelt de verbouwing van de vijver op 14 maart. Mocht deze commissie het eens zijn met de rechter, dan gaan de werkzaamheden in oktober van start. In het voorjaar wil de gemeente niet beginnen, omdat ze alleen willen graven in de periode dat de bomen geen bladeren hebben.