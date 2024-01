Rechter beslist: Laren mag veelbesproken vijver op Brink uitgraven

De gemeente Laren mag morgen beginnen met het uitgraven van de Coeswaerde, de bekende spiegelvijver op de Brink in Laren. Dat heeft de rechter bepaald. Tegenstanders van deze verbouwing probeerden dit tegen te houden. Dat is dus niet gelukt. Toch laten ze het er niet bij zitten en zien ze andere manieren om de omstreden verbouwing tegen te gaan.

Nog steeds zit niet iedereen te wachten op de verbouwing van de bekende vijver. Afgelopen najaar begonnen twee Laarders hun petitie om de vijververbouwing tegen te gaan. De verbouwing zou ten koste gaan van het beschermde dorpsgezicht en zelfs de economie van het dorp.

De petitie werd ruim 2.200 keer ondertekend en overhandigd, maar de gemeente besloot uiteindelijk de petitie naast zich neer te leggen. De aanleg van deze nieuwe vijver is in hun ogen simpelweg te belangrijk. Dus stapten de tegenstanders naar de rechtbank, om naar eigen zeggen 'de pauzeknop in te drukken'.

Kous niet af

De rechter heeft dus vooralsnog geen stokje voor het plan gestoken. De rechter oordeelt dat de opgerichte stichting met een duur woord 'niet-ontvankelijk' is. Dat houdt dat de tegenstanders niet aan de formele eisen voldoen.

Toch is de kous voor de tegenstanders nog niet af. Een van de twee petitiestarters, Jeroen ten Kroode, ziet wel degelijk 'juridische handvaten.' Zo heeft hij samen met één van de andere tegenstanders van de vijververbouwing al snel bezwaar aangetekend en in de uitspraak wordt de gemeente wel op de vingers getikt.

Zo is de vijver op zichzelf geen monument maar is het wel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht, dat wel een Rijksmomument is. De gemeente stelt het belang om de vijver te verbouwen groter is dan het feit dat de vijver een onderdeel van een monument is. Maar volgens de rechter is de motivering hiervoor gebrekkig. De gemeente zal dit tijdens de bezwaarprocedure beter moeten uitleggen.

"De gemeente mag dan wel beginnen met de verbouwing, maar het is de vraag of ze dat gaan doen", zo leest tegenstander Jeroen Ten Kroode de gevolgen van de uitspraak. "Het is de vraag of de gemeente het risico neemt om nu al te beginnen met uitgraven terwijl de bezwaarprocedure nog loopt".

'Een belangrijke stap'

Het college is blij met de uitspraak van de rechter. Zij noemen het 'een belangrijke stap' op weg naar het voorkomen van toekomstige wateroverlast op de Brink. "Naar het oordeel van de voorzieningenrechter weegt het belang van het college bij het voorkomen van wateroverlast zwaarder dan het belang van verzoeker bij behoud van de huidige staat van de vijver en de Brink, als onderdeel van het beschermd dorpsgezicht Laren"

De bezwaarschriftencommissie vindt plaats op 14 maart. Het college zal zich komende week nog beraden op wat dit voor het proces en de planning betekent.