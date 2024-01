Laren legt petitie naast zich neer en houdt vast aan aanpassen veelbesproken vijver

Wethouder Den Dunnen geeft daarnaast aan dat er een lang en zorgvuldig proces vooraf is gegaan aan het besluit van de gemeenteraad om de vijver te veranderen. En niet alleen dat: veel Laarders hebben er ook over meegepraat.

De aanleg van de 'waterbergvijver' is simpelweg te belangrijk. De vijver is een belangrijke stap in het werk om Laren 'regenklaar' te maken. Bij fikse regenbuien is het in hartje Laren al snel tot aan de enkels dansen in het regenwater.

Natuurvijver in Laren komt er in 2024 met het herdenkingsmonument gemeente Laren

Sterker nog: het idee van een natuurlijke vijver komt uit de samenleving zelf, zo schrijven burgemeester en wethouders in een uitgebreide brief aan de initiatiefnemers van de petitie. "Dit plan scoorde het beste. Tijdens de tweede bijeenkomst en via een vragenlijst hebben we dit plan voorgelegd aan bewoners en ondernemers en gevraagd om feedback. Dat leverde vooral veel positieve reacties op en inhoudelijke feedback. Naar aanleiding van deze feedback, onder meer die van u, is dit plan nog op een aantal punten aangepast, waaronder omvang en diepte", luidt de uitleg.

Naar de rechter

Hoe nu verder is de vraag? Eind vorig jaar is de vergunning voor de aanleg van de vijver al verleend. Maar daar zijn wel bezwaren tegen ingediend, die nog behandeld zullen worden. Daarnaast krijgt de kwestie over de vijver een juridisch staartje, want er is al een 'voorziening' aangevraagd bij de rechtbank. Volgende week woensdag treffen beide partijen elkaar in de rechtbank.

Inmiddels is de gemeente de zogeheten aanbestedingsprocedure begonnen. In de loop van deze maand moet duidelijk zijn welke aannemer de vijverklus gaat klaren. Als alles volgens het snelste schema verloopt dan moet het werk in de periode februari tot april geklaard zijn en anders wordt dat dit najaar, zo stelt het college.