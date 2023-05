Natuurlijke vijver Larense Brink lijkt er te komen: gemeenteraad geeft akkoord

De waterberging op de Brink in Laren lijkt er dan eindelijk echt te gaan komen, in de vorm van een natuurlijke vijver. De gemeenteraad van het brinkdorp is akkoord gegaan met het voorstel van werkgroep Laren Regenklaar. De vijver moet wateroverlast na hevige regenbuien voorkomen en komt op de plek van de Coeswaerde te liggen

Laren staat erom bekend dat het centrum bij flinke regenbuien blank kan komen te staan. Binnen een mum van tijd staat het regenwater op en rond de Brink centimeters hoog. Het riool kan de hoeveelheid neerslag niet aan, zoals in 2014 bijvoorbeeld heel duidelijk werd. Al enkele jaren is de gemeente op zoek naar de beste aanpak voor dit probleem. De werkgroep Laren Regenklaar ging ermee aan de slag. Nu lijkt het er eindelijk op dat de natuurlijke vijver de oplossing moet worden om het overtollige regenwater op te vangen. Discussie Over een oplossing voor dit probleem wordt namelijk al jarenlang gediscussieerd. Eerder was er al het idee om een grote waterberging onder de Brink te bouwen, maar daar moesten 40 bomen op de Brink voor worden gekapt. Iets wat een aantal Laarders niet zagen zitten met als gevolg een protestactie op de Brink. Dit plan werd uiteindelijk geschrapt. Dus besloot de gemeente het over een andere boeg te gooien en de Laarders zelf met ideeën te laten komen om zo de inwoners nog meer te betrekken. Die leverde 19 bruikbare ideeën op, waar de natuurlijke vijver er één van was. Eind januari oordeelde een groep van deskundigen dat de vijver het beste plan was, waarna het werd uitgewerkt en bij de gemeenteraad terecht kwam. De meerderheid van de partijen heeft nu groen licht gegeven.

"Het is zonder meer duidelijk dat de Brink een belangrijke plek is voor Laren. Ik wil iedereen die heeft gereageerd heel hartelijk bedanken voor de inbreng", reageert verantwoordelijk wethouder Frits Westerkamp. "Natuurlijk ben ik blij met alle positieve reacties op het plan voor de natuurlijke vijver. Maar ook de kritische reacties mogen er zijn. Die houden ons scherp en zorgen ervoor dat het plan op sommige punten is aangepast." Uitwerken Het team van Laren Regenklaar gaat nu verder met het uitwerken van het ontwerp. Zo moet er een zogenoemde cultuurhistorische onderbouwing van het ontwerp komen. Ook moeten er nog keuzes gemaakt worden over onder anderen de planten in en rond de vijver, de bankjes en prullenbakken. Het uiteindelijke ontwerp moet daarna nog een keer gepresenteerd worden in de commissie Ruimte & Infrastructuur. Naar verwachting zal dat in juni gebeuren.