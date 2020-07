Laarders protesteren tegen bomenkap op geliefde Brink: "Een historische dwaling"

De gemeenteraad van Laren gaf afgelopen maand haar akkoord om aan de slag te gaan met de aanpak van het probleem op de Brink. De lokale politieke partij Liberaal Laren strijdt al langer tegen het plan. De oppositiepartij noemt het plan een ' historische dwaling ' en 'karaktermoord'. Los van dat de partij twijfelt of het dure plan überhaupt wel werkt, vindt het dat de monumentale Brink 'gesloopt' wordt door het plan.

Laren heeft al jaren last van wateroverlast als er een paar flinke hoosbuien vallen. De afgelopen jaren stroomde de Brink van het dorp met regelmaat over als het hard plensde. Het water komt van hogere delen van het dorp naar beneden stromen en zorgt dan voor veel overlast. Door de grote kuil te laten volstromen met regenwater zouden de problemen moeten worden opgelost.

De demonstranten, een groep van ongeveer 70 Laarders, markeerden met rood-witte linten de tientallen honderd jaar oude eiken om aan te geven hoeveel gevolgen de bomenkap gaat hebben en nogmaals aandacht te vragen voor het probleem.

Veel ophef

Hoe het nu verder gaat, is afwachten. Want hoewel de gemeenteraad al haar akkoord heeft gegeven en de omstreden plannen daarmee weer een stap dichterbij zijn, rommelt het nog flink in Laren.

Veel bewoners keren zich tegen het plan en ook politiek gezien is er nog ophef. Coalitiepartij Larens Behoud heeft voor komende zaterdag een extra algemene ledenvergadering gepland om haar leden, vanwege de onrust, over het plan te praten en te kijken wat er nog mogelijk is.