Laren van start met 'regenklaar' maken dorp: tientallen huizen afgekoppeld van riool

Als het heel hard regent, lopen Laarder straten nu nog vaak onder water. Dat geeft niet alleen ongemak, maar veroorzaakt ook schade aan huizen. Klimaatverandering zorgt ervoor dat hevige buien in de toekomst steeds vaker voorkomen.

Het voornaamste probleem is dat het riool het vele regenwater na een fikse bui niet aankan. Laren wil daarom huishoudens afkoppelen van het riool, zodat het regenwater niet in het riool maar op straat terechtkomt. Onder de straat worden dan zogeheten 'infiltratiebuizen' aangelegd, waardoor het water sneller moet worden opgenomen door de aarde.

Het is slechts een van de maatregelen die Laren de komende jaren wil nemen. Ook wordt er onder meer nog gekeken naar een 'waterberging' onder de Brink in het centrum van het dorp.

Laren klimaatbestendig

Laren hoopt de komende tijd zoveel mogelijk bewoners over de streep te trekken om ook afgekoppeld te worden. Dat lijkt goed te lukken: van de tachtig bewoners rondom de Steffenskamp heeft ondertussen driekwart zich aangemeld om afgekoppeld te worden.

"Afkoppelen is een belangrijk onderdeel van het pakket aan maatregelen dat in de komende vijf jaar wordt uitgevoerd om overlast van regenwater in Laren tegen te gaan. Daarmee maken we Laren klimaatbestendig", vertelt wethouder Peter Calis. De wethouder probeert met een brief ook de laatste bewoners nog over de streep te trekken.

De werkzaamheden aan de Steffenskamp starten deze maand. De buurt is de eerste wijk die afgekoppeld wordt. De komende jaren moeten ook andere delen van Laren volgen.