Gooise straten blank na flinke wolkbreuken

HILVERSUM - Flinke wolkbreuken zorgen momenteel voor veel wateroverlast in 't Gooi. Vooral Hilversum en Huizen krijgen het flink voor hun kiezen. Ook uit Loosdrecht, Bussum en Laren komen meldingen.

Meerdere Hilversumse straten staan onder water en komen putdeksels los. Bij Crailo staat de op- en afrit naar de snelweg A1 en de weg onder het viaduct blank. De brandweer probeert het water daar nu weg te krijgen. Op de snelweg zelf is een rijstrook afgesloten vanwege water op de weg.

In Hilversum staat onder meer de fietstunnel onder station Hilversum blank. Bij zorgcentrum Nieuw Kerkelanden is de bliksem ingeslagen. De regen sijpelt het pand binnen en de kelder is ondergelopen. De redactie van BNNVARA op het Mediapark heeft ook last van een ondergelopen etage:



Extra mankracht

De brandweer heeft haar handen vol aan de wateroverlast. Vanwege de vele meldingen wordt de kazerne van het Hilversumse brandweerkorps extra bemand om ter plaatse de meldingen op te pakken. Bewoners van 't Gooi worden via Burgernet opgeroepen om op te passen voor het slechte weer en weggedreven putdeksels.