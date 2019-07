'Windhoos' trekt over West-Friesland: nog geen meldingen van schade

WEST-FRIESLAND - Een soort windhoos is deze middag over West-Friesland getrokken. Op Twitter circuleren meerdere foto's van het bijzondere weersverschijnsel. Op dit moment zijn er bij de brandweer nog geen meldingen van schade binnengekomen.

De wervelwind werd onder meer rond 12.45 uur waargenomen bij Zwaagdijk en ook bij Andijk is de 'windhoos' gezien. NH-weerman Jan Visser benadrukt dat er 'officieel' pas sprake is van een windhoos als de wervelwind de grond raakt en voor schade zorgt.

De brandweer meldt dat het op dit moment aardig spookt boven het IJsselmeer en dat de meldkamer alles extra in de gaten houdt. Volgens Jan Visser hangen er nu ook pittige regenbuien boven West-Friesland. Zo is er in Wervershoof al 20 millimeter regen gevallen. De buien trekken over naar het IJsselmeer.

Schade

Twee jaar geleden veroorzaakte een windhoos in Hoogkarspel nog een spoor van vernielingen. Een kas raakte toen vernield en meerdere woningen raakten beschadigd. Zelfs auto's werden verplaatst, vertelde de brandweer toen.