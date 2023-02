Steun voor aanleg vijver tegen wateroverlast op Larense Brink

De aanleg van de grote vijver op de Larense Brink om wateroverlast bij hevige regen tegen te gaan is een stap dichterbij. Laren heeft bewoners gevraagd of ze de vijver als goede oplossing zien en daar blijkt voldoende steun: 92 procent van de deelnemers staat achter de vijver. Kanttekening is wel dat er heel weinig mensen op de enquête reageerden, slechts 150 mensen.