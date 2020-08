Laren stelt omstreden bomenkap op Brink uit na storm aan kritiek

Laren heeft al jaren last van wateroverlast als er een paar flinke hoosbuien vallen. De afgelopen jaren stroomde de Brink van het dorp met regelmaat over als het hard plensde. Het water komt van hogere delen van het dorp naar beneden stromen en zorgt dan voor veel overlast. Door de grote kuil te laten volstromen met regenwater zouden de problemen moeten worden opgelost.

Veel protest

Toen bewoners van Laren hoorden over het plan op hun geliefde Brink, was er meteen veel onrust. De afgelopen weken was er veel protest, een petitie tegen het plan werd duizenden keren ondertekend. Een van de voornaamste verwijten was dat bewoners voor het blok werden gezet en pas hoorden van de plannen toen het eigenlijk allemaal al besloten was.

Burgemeester en wethouders trekken die kritiek zich nu aan, ook nadat het politiek gezien de afgelopen tijd flink rommelde vanwege het plan. Het college trekt het boetekleed aan en erkent dat de communicatie over het plan veel beter had gekund.

Heroverweging

Volgende maand vergadert de gemeenteraad over hoe het nu verder moet met het plan. Vast staat dat opnieuw gekeken en afgewogen gaat worden hoe de waterberging op de Brink aangepakt kan worden en of de rigoureuze aanpak die nu op tafel ligt echt nodig is.