Oplossing voor droge voeten bij hoosbuien ligt in Larens verleden: terugkeer van natuurlijke vijver

Terug naar vroeger is de oplossing in Laren. Het beste antwoord om droge voeten te houden bij stortbuien in het centrum van de gemeente is de terugkeer van een natuurlijke vijver. Daarmee blijft de Brink zoveel mogelijk in originele staat, wat een duidelijke wens van de Laarders is, en lijkt de gemeente eindelijk een goede vondst te hebben gedaan om het overtollige regenwater af te voeren.

Gemeente Laren

Laren staat erom bekend dat het centrum blank staat als de hemelpoorten helemaal opengaan. Binnen een mum van tijd staat het regenwater op en rond de Brink centimeters hoog. Het riool kan de hoeveelheid neerslag niet aan, zoals in 2014 bijvoorbeeld heel duidelijk werd. Al enkele jaren is de gemeente op zoek naar de beste aanpak voor dit probleem. Zelf dacht Laren het ei van Columbus te hebben. Het idee was om een waterberging onder de Brink aan te leggen. Maar dat zagen de inwoners totaal niet zitten, want dat zou onder meer de kap van 40 van de 100 bomen betekenen in het hart van de gemeente. Het karakter van de Brink zou te veel worden aangetast, was de uitleg. Dit plan leidde tot het nodige verzet.

Terug naar de tekentafel betekende dat voor Laren. In plaats van weer zelf met een voorstel komen, besloot de werkgroep Laren Regenklaar het over een andere boeg te gooien. Dit keer vroeg de gemeente de hulp van de Laarders zelf in. In november van het vorige jaar konden de inwoners en andere belangstellenden meedenken en hun eigen oplossingen indienen. 19 ideeën Dat heeft geleid tot negentien ideeën. Daar is de waterberging van Laren zelf er nog altijd één van. Een groep van experts heeft de afgelopen periode gekeken naar de beste oplossing voor het dorp. Hun conclusie is dat een natuurlijke vijver de beste aangedragen oplossing is voor het tijdelijk bergen van regenwater als het weer eens keihard regent. Als dit idee inderdaad de meeste stemmen krijgt, dan betekent dat de oplossing in het verleden van het dorp ligt. Tot in de loop van de twintigste eeuw was daar al een natuurlijke vijver. Vorige eeuw is daar een betonnen bak gekomen. "Die historische link én de wens voor een zo natuurlijk mogelijke oplossing inspireerde meerdere bewoners om deze vijver als oplossing in te dienen", laat de gemeente weten.

In vergelijking met de huidige Coeswaarde komt er straks een diepere en wat grote vijver. Dat wordt 870 vierkante meter. De betonnen bak verdwijnt en de dichte vijverbodem wordt gevormd door klei of een ander natuurlijk materiaal. Bovenop het normale waterpeil moet deze vijver ruimte bieden aan maximaal 2.600m3 water. Dat is ruimschoots boven de gestelde eis van 1.400m3. "Het centrum van Laren is straks ook beschermd tegen buien die nog heviger zijn dan die van 2014." In de praktijk loopt regenwater bij zo’n hoosbui naar de vijver via een aantal straatkolken en via een gedeeltelijke verlaging van de rand langs de straten rondom de Brink, zo luidt de nadere uitleg van de gemeente. Varianten En er zijn zelfs twee varianten waaruit gekozen kan worden. De eerste versie is de zogeheten ongerepte vijver. Hier kan de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. Er loopt een pad om de vijver met goed zicht op het water, maar het is niet mogelijk om dichtbij het water te komen. Bij de andere variant, de belevenisvijver, loopt er een pad bovenlangs maar ook één dat wel langs het water loopt. Daarbij zijn onder meer bankjes en een trap denkbaar. Bij beide varianten zijn inheemse planten en struiken bedacht om zo de biodiversiteit te bevorderen. Niets is nog in beton gegoten. De uiteindelijke keuze wordt later pas gemaakt. Wie interesse heeft in het project Laren Regenklaar en meer wil weten over de natuurlijke vijver of de andere achttien voorstellen kan donderdag 2 februari tussen 18.00 en 21.00 uur kan de inloop in het Brinkhuis bezoeken. Medewerkers van het Team Laren Regenklaar en de experts zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

De ongerepte vijver op de Brink in Laren gemeente Laren

De belevenisvijver op de Brink in Laren gemeente Laren