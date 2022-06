Laren blijft vechten tegen overlast stortbuien: metersdiepe putten om water op te vangen

Laren gaat aan de slag met het aanleggen van drie putten van zo'n zes meter diep, waar het regenwater straks in moet stromen bij een stortbui. De grote putten zorgen ervoor dat het water niet meer het riool in kan stromen en de boel daarmee dus niet laat overstromen.

Als de regen met bakken uit de hemel komt, dan is het vaak pootje baden in de lager gelegen delen van Laren, zoals de Brink. Dit is een bekend probleem, waar de gemeente en de Laarders al jaren mee bezig zijn om dat goed te tackelen. Ondertussen zijn er al de nodige maatregelen genomen. Tientallen huizen op en rond de Steffenskamp zijn bijvoorbeeld al afgekoppeld van het riool.

"Aan de zijkant van de rijbaan komen straatkolken die met een ondergrondse leiding op deze putten aansluiten. Het regenwater loopt straks via deze straatkolken naar de putten. Via openingen in de wand van het filter sijpelt het vervolgens langzaam in de omliggende bodem", luidt de uitleg van de gemeente.

Tijdens de werkzaamheden aan de drie Larense straten moet het verkeer rekening houden met verkeershinder. Dat houdt bijvoorbeeld in dat weggebruikers moeten omrijden of moeten wachten om dat er een rijbaan minder beschikbaar is.

Herinrichting

De aanleg van de putten is niet het enige wat Laren de komende tijd nog doet om de gemeente beter bestand te krijgen tegen het regenwater. Na de zomervakantie gaat Laren bijvoorbeeld onder de Hoefloo en de Houtweg aan de slag met de aanleg van een zogeheten infiltratieriool. Deze werkzaamheden combineert de gemeente met de herinrichting van de twee straten.

En Laren gaat verder met het afkoppelen van regenpijpen van het riool. De provincie Noord-Holland heeft de gemeente begin 2021 een subsidie van 100.000 euro gegeven voor dit project. Door dit te doen wordt het regenwater van daken van woningen niet meer via het riool afgevoerd, maar loopt het water de tuin in.