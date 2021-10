Nooit meer dikke plassen op het schoolplein: basisschool is 'regenklaar'

De gemeente Laren probeert aan alle kanten iets te doen om wateroverlast in het dorp tegen te gaan. "Laren ligt in een dal, dus we hebben sneller kans op overlast", legt wethouder Peter Calis aan de kinderen uit.

Daar weten ze op de Montessorischool alles van. Midden op het schoolplein is er namelijk een diepe kuil die dient als een soort auditorium. In die kuil zit ook de deur naar een leslokaal. "Daar overstroomde het heel vaak", vertelt gymleraar Floris Millenaar. "Dan moesten we met bezems alles droog zien te krijgen."

Riolering

Dat is nu als het goed is verleden tijd, want midden in de kuil zit een nieuwe put, die onder de grond niet naar het riool leidt, maar naar een nieuw systeem. "Eigenlijk zijn het tonnen die diep in de grond ervoor zorgen dat het water geleidelijk door de bodem kan worden opgenomen", weten Sigrun en Maud uit groep 7/8 goed te vertellen.