Na veel overlast wordt Laren 'regenklaar': maatregelen op schema, wel slag om de arm

Het stoppen van wateroverlast na een felle regenbui: Laren wordt de komende jaren 'regenklaar' gemaakt. Geen overbodige luxe, want het Gooise dorp had de laatste jaren vaak grote problemen als het hard regende. Het riool raakte dan overbelast, waardoor het water omhoog kwam en er veel schade ontstond. De aanpak duurt een paar jaar, maar loopt wel op schema.

Hoe staat het er nu voor? Verantwoordelijk voor het masterplan is wethouder Peter Calis. Volgens hem ligt de gemeente goed op schema om het doel in 2025 te bereiken. En hoewel er al flink wat plannen gerealiseerd zijn, liggen er nog flinke projecten in het verschiet. "Dat zijn ook controversiële projecten", geeft Calis toe.

Het project Laren Regenklaar moet dit regelen. Verschillende gebieden in de gemeente Laren worden op een passende manier regenklaar gemaakt. Zo mag regenwater niet via woningen in het riool komen, maar moet het in de bodem verdwijnen. Ook worden er infiltratiefilters aangelegd en onder grotere open plekken moet een waterberging komen.

Ook in 2016 en 2019 vonden er soortgelijke hevige hoosbuien plaats. Hierdoor heeft de gemeente Laren besloten in 2025 volledig bestand te willen zijn tegen de overlast die hierdoor ontstaat.

Door klimaatverandering kan de intensiteit en duur van regenbuien toenemen. In Laren veroorzaken deze regenbuien flinke druk op het riool en kan afvalwater omhoog komen, met overlast en schade bij de bewoners en ondernemers tot gevolg. De hoosbui in 2014 opende de ogen van de politiek in Laren.

Zo wil de wethouder een waterberging onder de Coeswaerde bij de Brink, waar regenwater in opgevangen kan worden of desnoods zelfs weggepompt kan worden. Over dit plan zijn de meningen in de politiek en onder de bewoners in Laren zelf verdeeld. Hier gaat nog over gesproken worden in de raad.

Kosten

Ook financieel is het volgens de wethouder voorlopig nog binnen de perken gebleven. 'Voorlopig' omdat Calis wel ziet dat de prijzen bij aannemers sinds 2014 flink gestegen zijn. "We zien een trend dat aannemers flink duurder zijn geworden omdat zij weer meer kosten moeten maken."

Dit kunnen gevolgen hebben voor het budget of het programma. "Het is een politieke overweging die we dan moeten maken, accepteren we hogere kosten of uitstel die kan ontstaan."