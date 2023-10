Tegenstanders doen 'laatste poging' om Larense spiegelvijver te behouden

Alles lijkt in kannen en kruiken, de spiegelvijver op de Brink moet in de zomer volgend jaar verbouwd worden tot een zogenoemde 'natuurlijke vijver' om wateroverlast in Laren te voorkomen en overtollig water op te vangen. Maar voor een groep Laarders is deze aanstaande verbouwing een doorn in het oog en daarom doen ze nog één verwoede poging om dit te voorkomen. Op de markt van Laren verzamelen ze handtekeningen voor hun petitie.

Foto: Maria Klingenberg in gesprek met een voorbijganger over de toekomst van de Coeswaerde - Daan Visser

Laren voert al jaren een strijd tegen wateroverlast. Bij zware regenbuien lopen kelders van winkels en huizen rond de Brink vol en stijgt het waterpeil van de Coeswaerde, spiegelvijver op de Brink. Met het project Laren Regenklaar probeert de gemeente haar inwoners te voorzien van droge voeten. Het grootste project moet volgend jaar zomer klaar zijn: de Coeswaerde op de Brink moet veranderen in een zogenoemde 'natuurlijke vijver'. Met deze verbouwing moet de nieuwe vijver 1,8 miljoen liter water kunnen opvangen. Na een lang voortraject heeft de gemeenteraad onlangs groen licht gegeven voor deze transformatie. De markt op Maar niet alle Laarders zitten op deze nieuwe vijver te wachten. Jeroen ten Kroode en oud-wethouder Maria Klingenberg zijn voortrekkers in de strijd voor het behoud van de huidige spiegelvijver. Zij doen een 'laatste poging' de verbouwing te voorkomen. Vrijdag staan ze met een team van vier op de Larense markt om handtekeningen te verzamelen voor hun petitie. "Vandaag is de eerste dag. Vijf weken lang op de marktdagen gaan we hier staan", vertelt Ten Kroode. "Daarna gaan we het aanbieden aan de wethouder."

Met zo'n duizend gedrukte ansichtkaarten, met daarop de bekende vijver en hun argumenten, staat het viertal op de markt en spreken ze voorbijgangers aan. Dat gekozen is voor zo'n ansichtkaart is niet voor niets. "Op elk VVV-boekje staat Laren omschreven als een authentiek dorp en staan daarin plaatjes van de Brink en de spiegelvijver. Het verdwijnen hiervan gaat ten koste van het beschermde dorpsgezicht", zo luidt een van de argumenten. Naast het cultuurhistorische argument heeft de groep ook nog een economisch argument. "Mensen van buiten Laren komen hier naartoe om bijvoorbeeld te winkelen. Mensen vinden het hier namelijk mooi. Een authentiek dorp dat je nog maar weinig ziet." Daarmee knoeien zou dus ten koste gaan van de bezoekers van Laren is hun redenatie. Te voorkomen? Ondertussen vullen de papieren op de clipboard van de initiatiefnemers zich met handtekeningen van medestanders. Na een lang politiek proces waarbij ook inwoners geraadpleegd zijn voor hun ideeën, heeft de raad er een klap op gegeven. De groep is er zich dan ook van bewust dat dit wellicht hun laatste poging kan zijn om de verbouwing van de Coeswaerde te voorkomen voordat de vergunning wordt afgegeven. "Maar we hebben gezien dat een petitie kan helpen. Zoals toen de kap van de bomen op de Brink werd voorkomen", zegt Ten Kroode hoopvol. "Dit is onze manier om het gesprek aan te gaan met de gemeente en om over vijf weken te laten zien dat ze misschien het sentiment hebben onderschat."