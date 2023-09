Alles voor droge voeten na hoosbuien: aanleg Larense vijver om regen op te vangen nadert

Het centrum van Laren moet voor de volgende zomer weer een stuk meer regenklaar zijn, want dan moet de natuurlijke vijver aan de Brink helemaal af zijn. De vijver moet er niet alleen mooi uit zien, maar moet vooral overtollig regenwater gaan opvangen. De klus van het aanleggen van deze waterberging gaat in januari van start.

Laren voert al jaren een strijd tegen het regenwater. Als er een stortbui neerdaalde in het centrum, dan stond Laren binnen luttele momenten blank en stond het water centimeters hoog. In de afgelopen jaren heeft de gemeente al de nodige maatregelen genomen. Met het project Laren Regenklaar moeten de voeten steeds droger worden.

De aanleg van de natuurlijke vijver aan de Brink moet een flinke duit in het 'regenklaarzakje' betekenen. De vijver krijgt een bergingscapaciteit van ongeveer 1.800 kubieke meter, dat is 1,8 miljoen liter water. Volgens de gemeente is dit voldoende om een extreme bui van 60 millimeter goed te kunnen opvangen.

Zichtlijnen

Daarnaast moet deze waterberging er ook mooi en uitnodigend uitzien. Daarom heeft een landschapsarchitect onder meer gezorgd voor een wandelpad langs een groot deel van de vijver. Dit moet zorgen voor verbinding met het water. Vanaf de kruising Naarderstraat - Brink is een open blik op het water mogelijk, zodat de zichtlijnen behouden blijven zelfs versterkt worden.

Het herdenkingsmonument op de Brink krijgt een nieuwe plek. Op verzoek van Comité 4 en 5 mei is gekozen voor verplaatsing. Verder zijn er elementen toegevoegd die een link hebben met de historie en het huidige beeld van de Brink. Heel vroeger had Laren namelijk al een natuurlijke vijver. Daarom komen er bijvoorbeeld een waterpomp in combinatie met een trap naar het water, beelden in de vorm van schapen en zitbanken.

