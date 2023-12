Meer dan tweeduizend handtekeningen om verbouwing Larense vijver tegen te gaan

Na een lang traject heeft de gemeenteraad in oktober groen licht gegeven voor deze transformatie: Het moet een zogenoemde 'natuurlijke vijver' worden die water kan opvangen. Onlangs gaf de wethouder aan de bouwvergunning deze maand aan te zullen vragen . Deze is inmiddels ook verleend.

Na wekenlang online en op de markt handtekeningen ophalen is het voor initiatiefnemers Jeroen ten Kroode en Maria Klingenberg eindelijk zover: ze mogen de maar liefst 2203 opgehaalde handtekeningen aanbieden aan de burgemeester Nanning Mol en verantwoordelijk wethouder Jan den Dunnen. En dat doen ze op de plek waar het ze allemaal om te doen is: langs de rand van de spiegelvijver de Coeswaerde op de Brink.

Maar als het aan Ten Kroode, Klingenberg en de andere 2200 ondertekenaars ligt moet daarvoor een stokje worden gestoken. In hun ogen gaat deze verbouwing onder andere ten koste van het beschermde dorpsgezicht en heeft het economische consequenties. Zo zou het dorp met de nieuwe vijver minder aantrekkelijk worden voor winkelend publiek van buiten.

"Het merendeel van de ondertekenaars komt uit Laren, maar er zijn ook handtekeningen gezet door mensen van buiten het dorp", schetst Ten Kroode. Het aantal opgehaalde handtekeningen is volgens het duo een duidelijk signaal richting het college en de raad en daarbij representatiever dan de 150 Laarders die de eerdere enquête van de gemeente hebben ingevuld, waaruit zou blijken dat Laarders wel een natuurlijke vijver willen.

Eind van traject

Na een korte toespraak van Ten Kroode worden de handtekeningen door Klingenberg overgedragen aan de Larense bestuurders die in alle stilte het verhaal van het duo aanhoren. Mol en Den Dunnen geven aan de handtekeningenactie te gaan bespreken in de eerstvolgende vergadering van het college in januari van het nieuwe jaar en er dan op terug te komen. Dit terwijl de wethouder recent de bouwvergunning heeft aangevraagd en deze inmiddels ook is verleend. Hier kan wel bezwaar tegen worden gemaakt.

Nadat de actievoerders hun verbazing over deze volgorde legt de burgemeester uit dat ze al ver in het traject van de verbouwing zitten. "We Zijn namelijk ruim aan het eind van de besluitvorming." Toch uit Mol ook zijn bewondering voor de initiatiefnemers. "Ik heb niets anders dan respect voor deze actie."

De initiatiefnemers zijn zich er wel van bewust dat dit hoogstwaarschijnlijk hun laatste kans gaat worden om het spreekwoordelijke tij van de verbouwing van de vijver te keren.