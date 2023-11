Na lijst aan bezwaren: 'verbouwing' van vijver op Larense Brink op losse schroeven?

Zo vindt de commissie onder andere de laagte van het water en de steile taluds nog steeds een probleem. In de plannen van de gemeente wordt de vijver nog meer uitgegraven en komt het water lager te liggen. Dit wordt 'vanuit monumentenoogpunt als ongewenst ervaren'. Ook de trap richting het water met de waterpomp en de hekwerken die zijn bedacht in het nieuwe plan zijn niet passend volgens de commissie.

Afgelopen zomer heeft de commissie al bezwaren geuit over de plannen voor de Coeswaerde. De aanpassingen die de gemeente daarop heeft gedaan worden door de commissie gewaardeerd, maar zijn in hun ogen bij lange na niet genoeg.

Met al deze geplande aanpassingen van de vijver vormt het volgens de adviescommissie niet meer een geheel met de Brink en de gebouwen eromheen. De gemeente is echter niet verplicht om iets met het advies van de commissie te doen.

Strijd tegen water

Laren voert al jaren een strijd tegen wateroverlast. Bij zware regenbuien lopen kelders van winkels en huizen rond de Brink vol en stijgt het waterpeil van de Coeswaerde. Met het project Laren Regenklaar probeert de gemeente haar inwoners te voorzien van droge voeten.

Het grootste project moet volgend jaar zomer klaar zijn: de Coeswaerde op de Brink moet veranderen in een zogenoemde 'natuurlijke vijver'. Met deze verbouwing moet de nieuwe vijver 1,8 miljoen liter water kunnen opvangen. Na een lang voortraject heeft de gemeenteraad onlangs groen licht gegeven voor deze transformatie.

Maar de verbouwing van de Coeswaerde valt niet bij alle Laarders in goede aarde. Zo is er inmiddels al een petitie gestart om de verbouwing te voorkomen. Deze is inmiddels al bijna zeshonderd keer ondertekend. De initiatiefnemers voelen zich door het advies van de commissie gesterkt in hun strijd.