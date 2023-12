Het gezicht van de Achterdam: grofgebekte Frans Snel (81) gaat nu toch echt met pensioen

Na 35 jaar gooit Frans Snel de handdoek in de ring. De eigenzinnige raamverhuurder uit Alkmaar gaat op zijn 81ste met pensioen. Sinds een heftig auto-ongeluk begin vorig jaar holt niet alleen zijn gezondheid achteruit, ook zijn inkomsten slinken. Met nog maar vier ramen valt niet meer op te boksen tegen andere exploitanten. "Hopelijk gaat opa nog een paar jaartjes mee."

Foto: NH Media/Priscilla Overbeek

Hij is de pensioenleeftijd inmiddels ver voorbij, toch is Frans Snel nog dagelijks te vinden in zijn kantoortje op de Achterdam. Door teruglopende inkomsten en zijn kwakkelende gezondheid, voelt de raamverhuurder zich genoodzaakt de rosse buurt van Alkmaar voorgoed te verlaten. "Er is een tijd van komen en gaan. Voor mij is het einde verhaal, tijdperk Snel is over. Ik laat er geen traan om, want ik heb een prachtleven gehad. Om niet alles kwijt te raken, stop ik er nu mee." In het kantoor van Frans is het een bende: overal ligt papier en het staat er vol met kartonnen dozen. Stuk voor stuk gevuld met herinneringen aan vroeger. Hij drukt een peuk uit in de volle asbak en neemt een slok van zijn koffie. Dan draait hij zijn bureaustoel om naar een van de dozen en haalt een oude foto tevoorschijn. "Kijk toch eens, wat leuk", roept hij trots uit. "Hier zat ik net bij de marine. Drie maanden voor mijn zestiende heb ik me aangemeld, dus ik was nog maar vijftien." Leven voor de Achterdam Frans blijkt nog een heel leven voor de Achterdam te hebben gehad. Na zijn tijd bij de marine komt hij te werken in de voormalige bistro Boerderij Burgerbrug. "Dat lag aan de N9, maar bestaat inmiddels niet meer. Ik reed met vrienden richting Alkmaar, toen we uit de bocht vlogen en in het kanaal belandden. We zijn eruit geklommen en werden zeiknat binnengelaten in dat restaurant. Daar ben ik toen eigenlijk blijven hangen." Eerst werkt hij in de keuken, maar rond zijn 32ste vraagt de eigenaar of hij de zaak voor hem wil runnen. "Dat heb ik jarenlang gedaan. Tot de komst van hotel Akersloot, ik zag de inkomsten met de helft teruglopen. Toen vroeg diezelfde eigenaar of ik voor hem een aantal panden op de Achterdam wilde verhuren." Zijn ogen beginnen te glunderen: "Ik leefde als een God in Frankrijk, hield geen dubbeltje over", vertelt hij, terugdenkend aan die tijd. "Ik gokte vaak, heb veel geld gewonnen, maar ook heel veel verloren. Het bed deelde ik met de meest prachtige vrouwen. Joh, ik heb van alles gezien en gedaan; niks was te gek."

Foto: NH Media/Priscilla Overbeek

Over zijn jaren op de Achterdam valt een boek te schrijven. "Ik heb alles meegemaakt. Protesten van buurtbewoners, de grote politie-inval en natuurlijk de gedwongen sluiting van veel ramen." De straat, en in het bijzonder Frans, lag regelmatig in de clinch met de gemeente en voormalig burgemeester Piet Bruinooge. Een aantal panden van de Achterdam zouden zijn 'besmet' met crimineel geld. Na jarenlang juridisch gesteggel en verschillende Bibob-onderzoeken werd in 2011 bijna de helft van de vergunningen ingetrokken. 'Illegale prostitutie en mensenhandel' Van de 120 kamers bleven er 69 over. "Na zijn aantreden in 2007 deed Bruinooge er alles aan om de Achterdam de nek om te draaien", reageert Frans. "Hij verspreidde valse informatie. Bijvoorbeeld dat 60 tot 90 procent van de prostituees hier gedwongen werkt. Ook beweerde hij in een interview zonder blikken of blozen dat de vrouwen voor bescherming 1.000 euro per dag moesten betalen. Je reinste onzin." Vanwege 'ernstige vermoedens van (internationale) mensenhandel' werd de Achterdam in maart 2013 door zo'n 400 politieagenten ontruimd. Alle aanwezige sekswerkers werden meegenomen voor verhoor. "Er zijn uiteindelijk twee verdachten opgepakt, een in Alkmaar en eentje in Den Haag. Verder hebben we er nooit meer iets over gehoord. Het was één groot machtsvertoon van politie, justitie en de gemeente. Wat een poppenkast." Op beelden van de inmiddels opgeheven website Suemecrime.nl zie je hoe massaal de politie-inval op de Achterdam was:

In 2012 vocht Frans de sluiting van de ramen aan en kreeg van de rechter drie kamers terug. Voor 26 andere ramen vroeg hij in 2013 ook een vergunning aan. "Er werd mij ten onrechte een exploitatievergunning geweigerd", reageert hij. "Ik had niets met die criminele panden te maken en ben glansrijk door de Bibob-molen gekomen." Onder druk van de FIOD Uiteindelijk trok Frans die vergunningsaanvraag toch weer in. De FIOD zou hem onder druk hebben gezet, verklaart hij. "In een verhoor werd mij in bedekte termen verteld dat ik anders zou worden aangemerkt als verdachte in witwaspraktijken." Frans is nooit vies geweest van een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid. Met zijn acties haalde hij regelmatig het nieuws. Tijdens de coronacrisis liet hij luidkeels van zich horen. In 2021 dreigde hij de overheid aan te klagen, nadat de raamprostituees maandenlang thuiszaten. Ook gooide hij - tegen alle regels in - zijn ramen een dag open. En het was Frans die de noodklok luidde toen bleek dat een aantal sekswerkers geen Tozo-uitkering kregen van de gemeente Alkmaar.

Frans Snel protesteerde meerdere keren tegen de coronaregels (2022) - Foto: NH Media/Priscilla Overbeek

De slechte relatie tussen de gemeente en de Achterdam leidde zelfs tot een akkefietje over kerstverlichting. In 2017 vroeg de straat daar een vergunning voor aan, maar die werd afgewezen. "Volgens Bruinooge was dat niet gepast en ongewenst. Maar daar had ik schijt aan." 'Hoop toch in de hemel te komen' Uit protest versierde Frans zijn eigen gevel. "In de jaren erna heb ik een flinke verzameling aangelegd, maar dat spul heb ik allemaal gedoneerd aan de kerkgemeenschap Stompetoren. Zo hoop ik toch nog in de hemel te komen", grapt hij. Door het auto-ongeluk heeft zijn rug een flinke opdonder gehad. Ook is hij erg afgevallen en lopen gaat steeds moeilijker. De smalle, steile treden naar zijn kantoor hoeft hij dankzij een traplift gelukkig niet meer te beklimmen:

Ook Frans Snel gaat naar de hemel - NH Media/Priscilla Overbeek