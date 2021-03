Sekswerkers spannen kort geding aan tegen overheid: "Niemand luistert naar ons'"

ALKMAAR - Tientallen sekswerkers en verschillende belangenorganisaties gaan de Staat aanklagen in een kort geding. Dat bevestigt advocaat Richard Bouwman tegenover NH Nieuws. Dat alle contactberoepen, behalve sekswerkers, weer veilig aan de slag mogen, schiet hen in het verkeerde keelgat. "Er zijn al maanden geen inkomsten. We willen sekswerk weer mogelijk maken."

Volgens minister Hugo de Jonge is het voor sekswerkers moeilijker om de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Ook zou bron- en contactonderzoek lastig zijn omdat veel klanten niet hun echte naam zouden opgeven.

Raamprostituee Kremena werkt in het rosse straatje van Alkmaar. Ze begrijpt niet waarom er door de overheid met verschillende maten wordt gemeten en de versoepelingen alleen voor hen uitblijven. "We hebben allerlei voorzorgsmaatregelen genomen, net als andere contactberoepen. Ik zit al maanden zonder werk en wil gewoon weer aan de slag. We voelen ons totaal niet gehoord. Niemand luistert naar sekswerkers."

Snel besloot samen met de andere exploitanten symbolisch alle gordijnen te openen en de rode lichten aan te zetten. Aan het begin van de straat hangt een groot spandoek: 'Waarom wij niet open?'

Knettergek

Of de symbolische actie iets zal opleveren, betwijfelt Snel, maar helemaal niets doen en lijdzaam toekijken is voor hem geen optie. "Een masseur wel maar een sekswerker niet? Dit land is knettergek." Zijn woede komt naar eigen zeggen vooral voort uit het gebrek aan steun voor veel sekswerkers.

Opting-inners, werkzaam in clubs, privéhuizen en via escort-services hebben qua financiële steun nergens recht op. Volgens minister Koolmees kunnen zzp'ers, zoals raamprostituees, voor hulp aankloppen bij de gemeente. Maar verschillende aanvragen van raamprostituees op de Alkmaarse Achterdam werden door de gemeente afgewezen. "Als je die steun als overheid niet wil bieden, laat die vrouwen dan weer geld verdienen. Op deze manier help je ons allemaal de vernieling in."