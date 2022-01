Exploitant opent ramen voor blutte sekswerkers: "Van de lucht kunnen ze niet leven"

"Aankomende zaterdag gooi ook ik de deuren open! Wat moet dat moet. De dames kunnen niet van de lucht leven." Met die woorden kondigt raamexploitant van de Achterdam, Frans Snel, via Twitter de opening van het Alkmaarse seksstraatje aan. In zijn Tweet richt hij zich tot de gemeenteraad van Alkmaar, waaronder raadslid van Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA), Jan Hoekzema - die Frans groot gelijk geeft.

Van een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid is Frans nooit vies geweest, maar ondanks verschillende protestacties waarbij de ramen opengingen, is dit de eerste keer dat hij sekswerkers tegen de 'coronaregels' in laat werken. "Het is zo akelig stil, dus ik ga zelf maar weer aan de slag om aandacht te vragen. Dit is toch schandalig? Die dames krijgen geen uitkering, niks. Je moet toch je vreten verdienen?"

Hoeveel vrouwen er zaterdag achter het raam zullen staan, is ook voor raamexploitant Frans Snel nog een grote verrassing. "Twee sekswerkers hebben aangegeven te willen staan, maar veel vrouwen durven niet te werken uit angst voor sancties. Ik neem in ieder geval de verantwoordelijkheid, mocht handhaving voor de deur staan. Ze kunnen hooguit zeggen dat ik weer dicht moet."

Hoekzema staat volledig achter Alkmaarse ondernemers die dreigen met een heropening, verklaart hij tegenover NH Nieuws. "Ondernemers zijn ten einde raad. Keer op keer wordt van hen het uiterste gevraagd en dat is voor sekswerkers niet anders. Je wordt maar geacht om het spaargeld voor je pensioen of kinderen op te maken. Ik snap de actie dus volledig, maar ik kan hier natuurlijk vanuit mijn positie geen toestemming voor geven."

Om de sekswerkers tegemoet te komen, besloot de raamexploitant hen eerder al een flinke huurkorting te geven. "In de weken dat we tot vijf uur open mochten, heb ik 250 euro voor de hele week gevraagd. Normaal gesproken betalen vrouwen 125 euro per dag voor een peeskamer, maar ze verdienen geen hol."

En ook Frans Snel, inmiddels bijna tachtig jaar oud, ziet zijn zuurverdiende spaargeld langzaam in rook opgaan. "Zelf red ik mij nog wel een paar maanden met mijn spaargeld en die paar centen die je van de overheid krijgt. Maar het geld vliegt eruit, want er komt niks binnen."

De raamexploitant vindt dat de vergunde seksbranche onevenredig hard is geraakt. "We hebben zestig vrouwen in de straat, gemiddeld ontvangen zij gezamenlijk zo’n duizend kerels per week. In bijna twee jaar tijd is hier nooit een uitbraak geweest. Het is zelfs zo dat niet één van de vrouwen ziek is geworden of besmet geraakt met het virus. Waarom moeten we dan toch keer op keer dicht? Wat moeten we met dit gezeik?"

Mosterd na de maaltijd

Op de vraag of de Achterdam sancties kan verwachten, laat de gemeente Alkmaar weten niet op de zaken vooruit te willen lopen. "De zestien burgemeesters van Noord-Holland Noord hebben vandaag een brief naar het kabinet gestuurd om meer mogelijk te maken en perspectief te bieden voor ondernemers, winkeliers, horeca en inwoners. Een oproep die in het hele land doorklinkt. We hopen op een positieve reactie van het kabinet."

Het statement van de gemeente Alkmaar voelt voor Jan Hoekzema van OPA als mosterd na de maaltijd. "Al tijdenlang staat bij iedereen staat het water op de lippen, maar de gemeente Alkmaar heeft al die tijd zwaar gehandhaafd op de coronamaatregelen - ten koste van onze ondernemers. Ik heb dan ook dubbele gevoelens bij de brandbrief. Ik hoop dat de burgemeester aanstaande zaterdag niet zal gaan handhaven."